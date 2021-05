Per curare le infiammazioni della pelle c’è un fiore che è spesso il componente principale delle creme contro gli eritemi, gli eczemi, la couperose o l’acne rosacea. Contiene alfa-bisabololo e azulene, sostanze molto importanti per la loro azione decongestionante.

Questo fiore gentile è un collutorio a costo zero e calma in modo naturale gli arrossamenti della pelle più delicata e degli occhi. Ecco una mini guida per utilizzarlo fresco o secco, stilata dagli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa, che permetterà di risparmiare notevolmente e di assicurare un’azione efficace.

Per calmare anima e corpo

È la camomilla, il fiore gentile che consumiamo spesso in infuso per risolvere i problemi di irrequietezza e di insonnia notturna. Ma pochi conoscono le sue molte proprietà anche in campo dermatologico.

La camomilla è l’ingrediente principale di molti detergenti intimi, li acquistiamo per risolvere l’irritazione in zone molto delicate, anche in seguito alla depilazione.

Non tutti sanno che, invece di comprare una crema calmante, basta effettuare impacchi direttamente con la camomilla. Possiamo usare i filtri, dopo alcuni minuti di immersione in acqua bollente.

Per calmare le gambe e le ascelle dopo la depilazione, si usano garze imbevute nella tisana di camomilla concentratissima e fredda. Quest’ultima tisana è preparata con un pugno di fiori freschi o secchi e mezzo litro di acqua bollente.

Si applicano poi creme all’olio essenziale di camomilla, vitamina E e mandorle dolci. Un trattamento continuo della pelle con creme e sieri alla camomilla è utile anche per combattere l’irritazione da mascherina e prevenire la formazione delle rughe sul viso.

L’infuso di fiori di camomilla ha un altro utilizzo importante. Possiamo contarci per sciacquare gli occhi arrossati ma anche l’interno della bocca infiammata dalle cure dentali o segnata da piccole ferite, alternando ad acqua e sale.

La camomilla è il collutorio che costa meno al Mondo. È perfetto per chi non potesse utilizzare quelli troppo forti o alla menta per problemi di incompatibilità con altri farmaci.