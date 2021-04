Molti di noi stanno sfruttando i tempi morti di questa lunga quarantena per dedicarsi ad attività che non facevano da tempo. Una di queste è il giardinaggio.

Se si ha il desiderio dunque di acquistare una piantina per rallegrare il balcone con una nota di colore, oggi ne consigliamo una molto famosa. Quello che pochi sanno è però che questo fiore bello da vedere e semplice da mantenere porta fortuna e simboleggia rinascita.

Il ciclamino

Stiamo parlando del ciclamino. Questa piantina dai petali sgargianti e dalla caratteristica forma a cuore è una delle più amate di sempre perché contribuisce ad abbellire gli ambienti. Fortunatamente è anche una scelta molto semplice da gestire per chi non ha il pollice verde. È facile, infatti, tenerla in vita perchè non necessita di particolari cure. Tant’è vero che resiste a tutte le stagioni: fanno eccezione solamente le temperature estremamente rigide o quelle particolarmente alte.

Perché attrae la buona sorte

Già gli antichi Romani consideravano questo vegetale un vero e proprio amuleto contro ogni male. In passato si credeva che le persone ideali a cui donare questo fiore fossero le donne incinte o quelle che desideravano fortemente una gravidanza. Questa associazione è dovuta all’aspetto del fiore che ricorda un utero e che per questo è simbolo di fertilità e prosperità.

Regalarlo, quindi, significa augurare il meglio a chi è in dolce attesa o a chi cerca un bebè. Nel tempo questi significati sono diventati più generici e hanno valso al fiore la nomea di portare fortuna in diversi campi. Si ritiene ancora che il suo profumo contribuisca ad accrescere la sicurezza in sé stessi e aiuti in generale a diventare più prestigiosi.

Oggi abbiamo svelato perché questo fiore bello da vedere e semplice da mantenere porta fortuna e simboleggia rinascita. Se si è interessati a questi approfondimenti e in generale alla botanica e alla superstizione, consigliamo di leggere il seguente approfondimento. Ecco qui il link: “Comprare questa pianta è una garanzia per attirare soldi, fortuna e benefici economici”.