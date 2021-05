È riconosciuto da tutti quanti che maggio è il mese delle rose. Queste piante splendide, spesso profumate e sicuramente eleganti sono capaci di trasformare qualsiasi spazio verde donandogli un tocco di classe e vivacità. Non tutte le rose sono, però, uguali, e scegliere quella giusta non è sempre facile.

Ecco perché oggi sveleremo come selezionare la vera e sola “principessa” del giardino, capace di far diventare verdi di invidia tutti quanti i vicini. Infatti, è proprio vero che questo fiore bellissimo e profumatissimo sarà capace di donare classe ed eleganza a qualsiasi giardino.

Le regine del giardino

Maggio è il mese del risveglio della natura ed è possibile osservare questo fenomeno semplicemente allungando lo sguardo sul nostro giardino. Sarà così possibile vedere fiori come l’iris, il glicine e le bellissime calle che sbocciando dando il meglio di sé.

Ma la vera regina di ogni spiazzo verde, splendida e impressionante nella sua eleganza rimane sempre e solamente una: la rosa. Scegliere la rosa giusta non è tuttavia facile e richiede una certa maestria per non finire a coltivare piante dai fiori piccoli e poco appariscenti.

In particolare, se si vuole veramente avere un giardino degno di nota, esiste una pianta capace di far risaltare con la sua bellezza qualsiasi giardino. Una rosa dai fiori profumatissimi, capace veramente di abbellire qualsiasi aiuola o spiazzo verde.

Questo fiore bellissimo e profumatissimo sarà capace di donare classe ed eleganza a qualsiasi giardino

Al mondo esistono centinaia di rose rosse capaci di rubare un apprezzamento da chiunque ci venga a visitare. Solamente una di esse è capace, però, di far diventare i nostri vicini verdi di invidia. Questo fiore straordinario si chiama “papa meilland” ed è stata inserita nella “Rose Hall of fame” quale una delle rose più belle del mondo.

Si tratta di una pianta resistente e facile da coltivare, nonché di media grandezza. Rifiorente, produce dei fiori molto grandi, rossi e dal profumo veramente intenso da giugno a ottobre.

Perfetta per essere piantata al centro dei nostri spiazzi verdi, con un po’ di perizia questa pianta è capace di fornire dei bellissimi e profumatissimi fiori recisi. Insomma, un’aggiunta di classe capace veramente di donare eleganza a qualsiasi giardino.

Approfondimento

