Chi è abbonato a un servizio di streaming, sa che la scelta di film e serie TV può essere soverchiante. Ci sono opere eccezionali che hanno segnato la storia del cinema, serie interessantissime da divorare in una giornata e tanto altro. Chi non è esperto rischia davvero di perdersi.

Per questa ragione, è bene seguire qualche consiglio per orientarsi un po’ in questo mondo. Oggi in particolare vediamo un clamoroso capolavoro del passato, che è forse uno dei migliori film mai prodotti. Si tratta di un’opera che viene da lontano, ma la cui influenza si sente ancora oggi. Questo film pazzesco ha fatto la storia e finalmente possiamo vederlo in streaming, andiamo a scoprirlo.

Il capolavoro dell’estremo Oriente

Ci riferiamo a “I sette samurai“, disponibile su Amazon Prime Video. Si tratta del magistrale film del maestro giapponese Akira Kurosawa. Uscito nel 1954, si potrebbe dire che è uno dei lavori più influenti della storia del cinema.

La trama è semplice e prepara il campo per tanta azione. Parla di un villaggio di contadini alla fine del ‘500 che sta per essere attaccato da un gruppo di spietati banditi. I contadini sanno bene di non avere speranza contro il nemico, quindi decidono di chiedere aiuto a dei samurai.

Nel Giappone di quei tempi, i samurai rappresentavano la casta militare del Paese, i migliori combattenti di tutti. I contadini, con tanta fatica, riescono a reclutarne sette. Di lì iniziano le preparazioni per la grande battaglia con i banditi.

Questa storia ricca di azione è considerata il capolavoro di Kurosawa, che è forse il miglior regista della storia del Giappone. Ha avuto molto successo alla sua uscita e oggi sono tantissimi i registi che dicono di essersi ispirati a questo film.

Cineasti di altissimo livello come George Lucas e Quentin Tarantino devono molto a questa storia. Opere come “Star Wars” e “Kill Bill” hanno chiare influenze legate al mondo dei samurai. Anche “Il Signore degli Anelli” si è ispirato a “I sette samurai”. La fantastica battaglia al fosso di Helm de “Le due torri” è stata girata anche guardando alla battaglia tra samurai e banditi della fine del film.

Spesso sono le sue scene d’azione a essere imitate, ma anche la sua trama ha avuto una grande influenza. La storia di nobili guerrieri che cercano di aiutare un gruppo di persone indifese ha infatti riscosso tantissimo successo. Per cui ancora oggi, persino in opere per bambini come “Bug’s Life”, si può avvertire l’influenza del capolavoro di Kurosawa.