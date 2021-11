Con le giornate che si accorciano sensibilmente, il primo freddo che si avvicina e più tempo passato in casa, potremmo avere voglia di guardare un bel film. Capita spesso, però, che gli impegni che abbiamo non ci permettano di farlo quando questo viene trasmesso in televisione. Ecco allora che la tecnologia ci aiuta, per una volta, gratuitamente. Infatti non tutti lo sanno, ma la programmazione della RAI, film inclusi, è accessibile da PC.

Questo significa che anche i film attualmente presenti, anche se per un periodo piuttosto limitato, possono essere apprezzati gratuitamente. Basterà iscriversi al portale RaiPlay ed accedere al servizio. Di alcuni film vincitori di premi Oscar attualmente disponibili abbiamo parlato recentemente. Per questo fine settimana, o per i giorni che vengono, potremmo pensare di voler guardare un film di un regista italiano che ha riscosso un grande successo di critica. Questo film del 2018 è arrivato addirittura ad essere candidato al premio Oscar come Miglior film in lingua straniera. E ha vinto il premio a Cannes per la migliore interpretazione, grazie a Marcello Fonte. Questo film italiano intenso, toccante e candidato agli Oscar è disponibile gratuitamente da pc, ecco come e 3 ragioni per non perderlo.

Una storia vivida e profonda

“Dogman” di Matteo Garrone ci potrà sorprendere. Il nome fa riferimento ad un fatto di cronaca, ma la storia ha una trama e uno svolgimento diverso rispetto alla descrizione fedele di quei fatti e di quei personaggi. Il cosiddetto “Delitto del canaro” è stato, infatti, un omicidio avvenuto nel 1988 nella periferia di Roma.

Ma, come detto, questo aspetto è poco più di un riferimento. Il primo motivo per cui vederlo, e per cui è stato apprezzato fin dalla presentazione al Festival di Cannes, è che è un film potente. Chi si aspetta che vada tutto liscio dovrebbe cercare altrove. La drammatica storia si svolge in una non meglio precisata periferia posta tra Roma e Napoli. Un ambiente ruvido e difficile, che sembra quasi un set di un western. Vigono leggi diverse rispetto a quelle della società civile. Il mondo va avanti tra umane dolcezze e altrettanto umane cadute. Fino, però, a degenerare nella violenza e nel crimine.

Il secondo motivo è il cosiddetto intreccio di fatti. Non sveleremo la trama, ovviamente. Solamente anticipiamo che il protagonista ha un negozio di toelettatura di cani a cui vuole un mondo di bene. Alcuni di questi sembrano incattiviti e violenti, ma a lui non importa. Ha una figlia piccola per cui darebbe la vita. E ha delle amicizie pericolose, che tende a giustificare o a scusare per indole naturale. Oppure, chi lo sa, per spirito di adattamento. Ma l’intreccio di eventi è un crescendo di intensità e alle volte di insensatezza. Qualsiasi cosa pensiamo noi, ci troveremo di fronte alla necessità di provare a vedere il mondo tramite lenti diverse per provare a capire perché i personaggi agiscono in quel modo.

La terza ed ultima ragione è perché il cinema italiano non solo continua a proporre prodotti apprezzati in tutto il mondo, ma perché cerca anche vie sorprendentemente alternative per farlo. Non esiste solo la Dolce Vita e la felicità. Il nostro Paese è un catino di energie e situazioni diverse. Spesso difficili, talvolta incomprensibili, ma quasi sempre vivide e forti. Una giovane certezza quale il regista Matteo Garrone, insieme ad altri, potrebbe diventare un grande nel rappresentare queste nostre contraddizioni profonde.