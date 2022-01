Alcuni dicono che si sta assistendo a un piccolo Rinascimento del cinema italiano. In effetti molti registi e attori stanno contribuendo a portare la nostra Nazione ad un livello più alto. Oggi facciamo un esempio in merito. Questo film italiano candidato al Leone d’oro ci terrà incollati alla poltrona con una storia ricca di suspense e di colpi di scena. Vediamo insieme di quale film si tratta e perché dovremmo assolutamente vederlo.

Le pellicole presenti alla Mostra del cinema di Venezia nel settembre del 2021

Stiamo parlando di America Latina, un film dei giovani fratelli D’Innocenzo uscito il 13 gennaio nelle sale italiane. Questo titolo però era già stato proiettato in occasione del Festival del cinema di Venezia assieme a questi altri film italiani. Nonostante fosse candidato al Leone d’oro, il riconoscimento è poi andato al francese L’événement della regista Audrey Diwan. Invece, in campo nazionale, ha svettato È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che ha ottenuto il Leone d’Argento. Una delle sue particolarità risiede nella sua uscita in collaborazione con Netflix, piattaforma dove cominciano ad essere molto presenti anche serie e film nostrani.

Questo film italiano candidato al Leone d’oro ci terrà incollati alla poltrona con una storia ricca di suspense e di colpi di scena

È veramente difficile apporre un’etichetta a un film come America Latina. Infatti, c’è chi potrebbe classificarlo come un thriller psicologico, chi invece potrebbe chiamarlo un noir all’italiana. Rappresenta però l’orrore della vita quotidiana e dipinge perfettamente le inconsapevolezze e le paure dei mostri che la abitano.

Massimo è un dentista di Latina e sembra avere una vita apparentemente perfetta. Da qui il nome della pellicola, che ha tratto molte persone in inganno: la perfezione del sogno statunitense è accostata al degrado della provincia italiana. L’uomo conduce una vita agiata, possiede una villetta a schiera e ha una moglie e due figlie che lo amano. Questa esistenza tranquilla viene scombussolata quando il protagonista scende nella propria cantina e trova una ragazzina incatenata e in stato di shock. Non riuscendo a comunicare con lei e non capendo come sia finita lì, lui comincia a nutrire dei dubbi su chiunque lo circondi, comprese le persone a cui tiene di più. Da questo momento il personaggio comincia a scendere in una spirale nera, fatta di abuso di alcol e di pillole, ma anche di consapevolezza. In questo stato comincerà ad indagare sui fatti arrivando ad una verità sorprendente.

Lettura consigliata

Questo film commovente presente su Netflix ci terrà incollati al divano con le lacrime agli occhi