Molte volte noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato delle ultime uscite delle serie tv, spesso presenti su colossi come Amazon Prime o Netflix. Alcune infatti, come Squid Game, hanno letteralmente sbancato raggiungendo un numero di visualizzazioni da capogiro. Però, data anche la recente ripresa delle sale cinematografiche, è necessario parlare delle ultime novità al cinema. Abbiamo già analizzato nel dettaglio le pellicole italiane che hanno partecipato al Festival di Venezia. Oggi però illustriamo questo film intrigante appena uscito nelle sale che si basa su uno dei romanzi della famosa Agatha Christie. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Assassinio sul Nilo nella versione di Kenneth Branagh

Stiamo parlando di Assassinio sul Nilo, tratto da Poirot sul Nilo della famosa giallista inglese. Questa versione però è mediata dall’occhio di Kenneth Branagh, che oltre a interpretare il personaggio principale ha anche svolto la funzione di regista. La storia originale è stata trattata nel rispetto degli eredi della scrittrice: infatti il suo pronipote ha collaborato alle riprese confrontandosi con l’attore. Per quest’ultimo vestire i panni di Hercule Poirot sarà stato presumibilmente parecchio difficile, dato che si tratta di un personaggio che ormai fa parte dell’immaginario comune grazie all’interpretazione di David Suchet. Però la perizia attoriale di Branagh è riuscita a sormontare questo ostacolo brillantemente.

Questo film intrigante appena uscito nelle sale che riprende uno dei libri più famosi al Mondo ci lascerà con il fiato sospeso

Passiamo però alla trama. Poirot si trova in vacanza in Egitto, dove incontra casualmente un amico di vecchia data che è lì per una festa di matrimonio di due conoscenti. La coppia innamorata, composta dalla ricca ereditiera Linnet Ridgeway e da Simon Doyle, però, vive con un’enorme ombra che si staglia sulla loro felicità. Jacqueline de Bellefort, amica di vecchia data di lei ed ex amante di lui, non riesce a sopportare di essere stata tradita e vede la loro unione come una minaccia da estirpare. Si mette quindi a pedinare i due anche in questa occasione e loro, per evitare di essere seguiti e di mettere in imbarazzo i loro invitati, affittano una barca e danno inizio a una crociera privata sul Nilo. Una notte però Miss Doyle è trovata morta nel proprio letto, uccisa a freddo da un colpo di pistola.

