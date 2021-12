Questo fastidiosissimo problema che tantissimi hanno potrebbe essere dato da un eccesso di omega 3 assunti così

Moltissime persone tengono fortemente alla cura del proprio organismo. Sono in tanti, fortunatamente ci sarebbe da aggiungere, a stare attenti alla propria salute, cercando di fare sempre del proprio meglio per mantenerla salda e sicura. Per arrivare a questo obiettivo, comunque, bisogna porre il giusto riguardo a diversi aspetti della vita. Soprattutto a livello quotidiano. E tra gli aspetti fondamentali, che ritroviamo tutti i giorni, c’è anche l’alimentazione. Scegliere i giusti cibi e assumere delle sostanze che potrebbero rivelarsi benefiche per il nostro organismo è, sicuramente, cosa non da poco. E conoscere i giusti alimenti da selezionare e le quantità di nutrienti ideali per il nostro fisico è il primo passo per far tutto in modo corretto.

Tra i nutrienti che si rivelano certamente benefici per il nostro organismo, ritroviamo senza ombra di dubbio gli omega 3. Si tratta, in poche parole, di acidi grassi importantissimi, che però il nostro fisico non è in grado di produrre. Ma data la loro funzione, è fondamentale assumerli in qualche modo. E spesso vengono presi proprio dagli alimenti che scegliamo di cucinare e mettere sulla nostra tavola. E tra questi, ne possiamo trovare tantissimi. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un cibo nello specifico che ne è ricchissimo. O anche in un altro articolo avevamo consigliato una ricetta che presenta un’elevata quantità di omega 3. Ma, nonostante la loro importanza per il nostro organismo, dobbiamo stare attenti a non esagerare, soprattutto se scegliamo di assumerli attraverso integratori.

L’eccesso non è mai una buona idea, neanche quando si tratta di omega 3

Forse non molti lo sanno ma, nonostante gli omega 3 facciano benissimo al nostro fisico, non dovremmo mai eccedere. Questo ce lo spiega, in modo preciso e dettagliato, Humanitas. Infatti, quando si tratta di salute, dobbiamo sempre avere un’accortezza in più. E in questo caso, un’assunzione eccessiva di questi grassi, nello specifico attraverso integratori come molti scelgono di fare spesso senza consultare il proprio medico. O anche se scegliamo di assumerne in modo eccessivo con l’olio di pesce, per esempio. Infatti, potremmo causare un aumento dei gas intestinali non indifferenti. Per non parlare di altre controindicazioni, soprattutto se si presentano già delle patologie. Perciò, ora lo sappiamo.

Questo fastidiosissimo problema che tantissimi hanno potrebbe essere dato da un eccesso di omega 3 assunti così. È anche vero, però, che ogni situazione è a sé. Perciò, avendo queste informazioni, ciò che possiamo fare è consultare il nostro medico di fiducia. Conoscendo alla perfezione il nostro stato di salute, potrebbe certamente dirci come muoverci con sicurezza e concretezza.

