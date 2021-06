Sudare è un processo del tutto normale e fisiologico che ci permette di abbassare la temperatura corporea. Per cui, è ovvio che con il caldo e l’afa tutti sudino di più, ma purtroppo ci sono persone con un sudore particolarmente maleodorante.

Il sudore acido, o bromidrosi, è causato da dei batteri che fermentando generano il cattivo odore. Solitamente, si tratta di un problema comune a giovani e adolescenti, mentre con l’arrivo dell’età adulta il sudore diviene sempre più inodore.

Ma non sempre è così, per cui quando il cattivo odore ci mette a disagio, possiamo ricorrere a questo prodotto.

Questo fantastico prodotto che in pochi conoscono eliminerà del tutto la sgradevole puzza di sudore delle ascelle: la crema

Il cattivo odore del sudore può mettere a disagio, che sia in vacanza o sul lavoro, ma fortunatamente esistono dei prodotti capaci di combatterlo. Si tratta di creme ad uso topico, che eliminano il cattivo odore agendo contro i batteri che lo causano.

Inoltre, sono antitraspiranti e per questo riducono la sudorazione, ma senza eliminarla. Per cui, basterà applicare sulla pelle pulita delle ascelle una piccola quantità di prodotto e strofinare, e l’effetto durerà per tutto il giorno tranquillamente.

Buone abitudini per ridurre la puzza di sudore

Questo fantastico prodotto che in pochi conoscono eliminerà del tutto la sgradevole puzza di sudore delle ascelle. Eppure, esistono delle buone abitudini da seguire per ridurre il cattivo odore del sudore senza prodotti:

a) lavare con cura le ascelle: una buona igiene personale è fondamentale per l’eliminazione dei cattivi odori;

b) depilare le ascelle: i peli costituiscono un habitat ideale per i batteri che causano il cattivo odore;

c) applicare il bicarbonato: è il classico rimedio della nonna per prevenire la puzza di sudore. Per questo, si dovrà sciogliere in acqua ed aggiungere del limone, e poi strofinare sulle ascelle;

d) evitare capi sintetici e/o attillati: questi impediscono alla pelle di respirare correttamente. Meglio scegliere capi larghi, in cotone;

f) ridurre alcuni alimenti: aglio, cipolla, caffè ed alcool favoriscono la puzza di sudore, mentre una dieta sana e ricca di fibre è da preferire.

In conclusione, seguendo questi consigli ed usando all’occorrenza questa crema miracolosa, diremo addio alla puzza di sudore una volta per tutte.