Quello di oggi è un piatto davvero gustoso e semplice a base di broccoli, da preparare in padella ma senza cotture aggressive. Questo consentirà di renderlo leggero e digeribile cercando di mantenere inalterati i valori nutritivi, in particolare l’apporto di vitamina C. I broccoli infatti sono ortaggi ricchi di questa vitamina che vanta non solo proprietà antiossidanti, che aiuterebbero a prevenire anche alcune patologie tumorali, ma aiuterebbe anche a potenziare il sistema immunitario.

Dopo questa panoramica sulle strepitose qualità del broccolo, è intuitivo capire perché questo facile e gustoso contorno di stagione potrebbe essere un grande alleato del sistema immunitario.

Ingredienti e preparazione

Per i facilissimi broccoli in padella non ci serviranno altro che broccoli, appunto, e spezie ed odori per insaporirli a nostro piacimento.

Questa modalità di cottura, a differenza di quando le verdure vengono lessate, consente al broccolo di non disperdere nell’acqua i suoi nutrienti.

Cominciamo pulendo i broccoli separando le cime dal gambo (che possiamo conservare per preparazioni future) e le laveremo sotto acqua corrente.

Una volta ottenute le cime e dopo averle lavate, trasferiamole in una padella aggiungendo dell’acqua quasi a coprire gli ortaggi.

Copriamo con un coperchio ed accendiamo la fiamma fino a raggiungere il punto di ebollizione, che ci dirà quando sarà il momento di scoprire.

Tolto il coperchio, continueremo a cuocere per altri 10 minuti, almeno fino a quando l’acqua non sarà evaporata. Possiamo valutare la consistenza dei broccoli e capire se sono pronti con l’aiuto della punta di un coltello. Quando questa penetrerà con facilità i broccoli saranno cotti a puntino.

Una volta evaporata tutta l’acqua possiamo aggiungere a nostro piacimento dell’olio, dell’aglio e del peperoncino lasciando insaporire a fiamma alta per circa 5 minuti.

Trascorso il tempo necessario non resta che regolare di sale e portare in tavola un contorno leggero e salutare da preparare in poco tempo.

Non solo contorni

Una volta preparati i broccoli possiamo scegliere di impiegarli in tantissimi modi differenti data la loro versatilità.

Infatti possono essere impiegati anche come condimento per la pasta, magari unendoli a della salsiccia o, per restare più leggeri, insaporendo semplicemente con delle alici.

Inoltre, è possibile frullare i broccoli per preparare delle gustose vellutate da accompagnare con pane croccante oppure passarli in forno con besciamella per gratinarli.

Approfondimento

