A Piazza Affari ieri è stata la volta della seduta positiva. L’indice maggiore della Borsa di Milano ha chiuso in deciso rialzo, dopo il brutto ribasso della seduta precedente. Da circa un paio di settimane le sedute positive e quelle negative si alternano a Piazza Affari con regolare quotidianità. Ma ieri a Milano è accaduto qualcosa che non accadeva da tempo. Questo evento particolare potrebbe indicare che la Borsa è pronta per una nuova fase. Vediamo quale.

Cosa turba i mercati italiani da settimane

A Milano dal 28 settembre ogni seduta chiude con un segno diverso da quella precedente. Inoltre c’è un altro elemento che ha caratterizzato le ultime giornate di Piazza Affari, quello della volatilità. Da 8 sedute l’escursione dei prezzi della giornata è molto alta, con l’eccezione di un paio di sedute. Nelle ultime tre giornate la differenza tra apertura e chiusura è rilevante. Martedì 5 ottobre l’indice Ftse Mib ha guadagnato l’1,9%, mercoledì 6 ottobre ha perduto l’1,3%, ieri ha guadagnato l’1,5%. Questi sono i valori che misurano la differenza tra la chiusura della seduta e quella precedente. In realtà le escursioni di prezzo, ovvero la differenza tra massimo e minimo dei prezzi della giornata, sono state maggiori.

L’aumento deciso della volatilità è il segnale della profonda incertezza degli operatori. Gli elementi negativi che stanno condizionando i mercati azionari da qualche settimana, portano gli investitori alla prudenza nelle operazioni di compravendita. Vendono poco, altrimenti i mercati sarebbero già scesi a piombo, ma comprano anche poco. Aspettano segnali più convincenti su tutti quegli elementi di turbamento dei mercati. Abbiamo parlato dei fattori che condizionano le Borse nell’analisi: “Una notizia inaspettata ha spinto i prezzi delle Borse perché impatterà positivamente sulle bollette dell’energia”.

Questo evento particolare potrebbe indicare che la Borsa è pronta per una nuova fase

Ieri a Piazza Affari è accaduto qualcosa che non succedeva da tempo. Un particolare andamento dei prezzi fa sperare che le prossime sedute possano essere al rialzo. Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in guadagno dell’1,3% ed i prezzi si sono fermati a 25.992 punti. Se non ci limitiamo al dato della chiusura e osserviamo l’escursione dei valori della giornata, noteremo una cosa particolare. Ieri l’indice maggiore di Piazza Affari ha realizzato un gap rialzista. Il prezzo minimo della seduta di ieri è superiore al massimo della seduta precedente e questo potrebbe essere un segnale di rialzo.

Oggi è l’ultima seduta della settimana e tradizionalmente questa giornata non è favorevole al rialzo dei prezzi. L’indice Ftse Mib, però, ci potrebbe stupire. Sei prezzi superassero la soglia di 26.000 punti potrebbero arrivare fino in area 26.300 punti. Potrebbe anche accadere che dopo i guadagni di ieri, oggi scattino le prese di beneficio, anche in vista del week end. In questo caso i prezzi scenderanno fino a 25.780 punti, chiudendo anche il gap aperto ieri. Se caleranno anche sotto 25.700 punti, scenderanno fino a 25.500 punti.

