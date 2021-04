La macchia di muffa sul soffitto o lungo i muri è uno dei più classici problemi che ci ritroviamo a dover affrontare in casa nostra. Il primo problema è che questi veri e propri inestetismi del calcestruzzo sono davvero brutti da vedere. Il secondo problema è che la muffa può anche portare a conseguenze gravi sulla salute, se le sue spore vengono respirate. Per questo è bene agire subito per rimuoverla. Ma non dobbiamo subito armarci di candeggina o altri prodotti chimici molto aggressivi. Tali prodotti sono altamente inquinanti, oltre che più costosi di semplici ed efficaci rimedi fai da te. Oggi per esempio parliamo di uno dei rimedi più efficaci in assoluto contro la muffa: una spremuta di agrumi. Possiamo stentare a crederlo, ma questo estratto agli agrumi è il modo migliore per eliminare la muffa dai muri di casa in una sola passata.

Perché si forma e come evitarlo

Se casa nostra è parecchio umida o se si è rotta una tubatura all’inquilino del piano di sopra, stiamo sicuri che prima o poi dovremo fronteggiare la muffa. L’umidità è la causa principale della muffa. Un potenziale rimedio, o quantomeno deterrente alla formazione della muffa, è allontanare le piante dalle pareti. Per lo stesso motivo, è bene non lasciare i panni ad asciugare dentro casa. Inoltre, in situazioni di grande umidità è sempre consigliabile tinteggiare i muri con apposite vernici antimuffa. Ma se è troppo tardi e la macchia si è già formata, affidiamoci a questo incredibile rimedio naturale.

Questo estratto agli agrumi è il modo migliore per eliminare la muffa dai muri di casa in una sola passata

Varie sono le soluzioni naturali contro la muffa. Abbiamo i classici rimedi, sempre utilissimi per ogni problematica casalinga: sale grosso, bicarbonato e aceto bianco. Ma stavolta il nostro alleato numero uno è un estratto agli agrumi. Prepariamo una spremuta di succo di limone e aggiungiamoci qualche goccia di olio essenziale all’arancia e al mandarino. Diluiamo con acqua e versiamo il tutto in uno spruzzino. Alcuni consigliano di aggiungere anche qualche goccia di tea tree oil. Ora spruzziamo il contenuto sulla macchia, lasciamo agire per circa un’ora e risciacquiamo con acqua tiepida. La macchia di muffa sparirà in un attimo.