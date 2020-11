Imparare le corrette tecniche di respirazione può letteralmente migliorare la vita.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano spesso di implementarle nella vita quotidiana per avere vantaggi sulla salute mentale e fisica.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Farà piacere sapere che non si tratta di abitudini che solo i più disciplinati cultori dello yoga e della meditazione possono padroneggiare.

I benefici sono per chiunque, soprattutto per chi desidera ottenere calma nei momenti stressanti, oppure una sferzata di energia per affrontare la giornata.

A proposito, chi non sente il bisogno di un piccolo aiuto per ingranare la mattina? Oppure nel bel mezzo di una sessione lavorativa quando si iniziano a perdere i colpi?

Abbiamo una soluzione che non costa niente, non necessita alcuna sostanza o strumento, e richiede solo trenta secondi. Questo esercizio di respirazione è energizzante come bere una tazza di caffè. Aiuta a ritrovare la freschezza mentale e la concentrazione per dedicarsi ai compiti successivi.

Ecco come fare l’esercizio

Sedere con la schiena dritta e le spalle rilassate, facendo qualche respiro profondo. Ciascuno ha il suo ritmo naturale da non forzare, è importante solo portare a termine completamente ogni inspirazione ed ogni espirazione, senza interromperle.

Ora, per dieci secondi bisogna fare più inspirazioni ed espirazioni possibili, solo dal naso. Qui il respiro non potrà andare fino in fondo, ma dovrà essere molto deciso e veloce.

Poi, respirare di nuovo normalmente, rilassandosi per dieci secondi, volendo ad occhi chiusi.

Ripetere con altri dieci secondi di respirazione veloce dal naso, seguiti da altrettanti dieci secondi respirando normalmente.

Infine, inspirare ed espirare velocemente ancora dal naso, questa volta per 15 secondi.

Solo trenta secondi e si riparte alla grande

Questo esercizio di respirazione è energizzante come bere una tazza di caffè, ma senza caffeina, zuccheri o qualsiasi sostanza potenzialmente dannosa. Tutti ne possono trarre giovamento.

Per un effetto intensivo che attivi anche il corpo, durante la respirazione rapida si può unire il movimento delle braccia. Con l’inspirazione stendere le braccia verso l’alto, come se le dita volessero toccare il cielo. Durante l’espirazione, chiudere i pugni e far ridiscendere le braccia piegando i gomiti. Come se si stessero sollevando dei pesi esattamente sopra di sé.

Qualche consiglio in più?

Tenere a portata di mano un fazzolettino, perché queste energiche inspirazioni ed espirazioni a volte aiutano anche a liberare il naso.

Mettersi comodi e senza distrazioni. Sono solo trenta secondi, il mondo potrà aspettare. Torneremo più concentrati ed efficienti di prima.