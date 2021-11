Il cane è il miglior amico dell’uomo, e non lo si fa per dire. Il nostro cane è in grado di donarci affetto e amore incondizionati e non ci tradirebbe mai per nessun motivo.

Scegliamo con attenzione ciò che gli diamo da mangiare, gli compriamo una cuccia per farlo dormire al sicuro, dei giochi per farlo divertire e tanto altro ancora. Per salvaguardarlo, facciamo persino attenzione alle piante che abbiamo in giardino. In particolare, ricordiamoci che questa pianta insospettabile che probabilmente abbiamo in giardino è molto pericolosa per uomini e animali.

Forse pensiamo che questo sia sufficiente per trattare bene il nostro cane. Eppure, c’è un errore che molti di noi fanno e che potrebbe mettere a rischio la sua vita, ma spesso non ne siamo neanche consapevoli. Ecco di cosa si tratta.

Questo errore che molti fanno con il proprio cane potrebbe scatenare conseguenze gravi per la sua salute

Uno gli aspetti più importanti per la salute del nostro cane è l’igiene orale. Molte persone la sottovalutano, eppure gioca un ruolo davvero fondamentale.

Non lavare i denti equivale a far accumulare tartaro e placca in grandi quantità. Questo si traduce non solo nell’ingiallimento dei denti, ma anche in problemi più gravi, come carie, ascessi e infiammazioni alle gengive. Senza contare l’alito cattivo che avremo notato moltissime volte avvicinandoci al nostro cane.

Questi problemi potrebbero provocare conseguenze davvero pericolose per il nostro cane. Ecco perché questo errore che molti fanno con il proprio cane potrebbe scatenare conseguenze gravi per la sua salute.

È molto importante, quindi, lavare i denti del nostro cane. Sveliamo qualche trucchetto utile per farlo.

3 trucchetti utili per lavare in modo efficace e veloce i denti al nostro amico a 4 zampe

Il primo passaggio è scegliere gli strumenti più adatti per l’operazione. Dovremo, quindi, munirci di uno spazzolino per cani e di un dentifricio apposito. Facciamo attenzione che il dentifricio sia quello prodotto apposta per i cani e non sostituiamolo mai con quello per umani. Quest’ultimo, infatti, potrebbe contenere sostanze tossiche per il nostro animale.

Inoltre, per quanto riguarda lo spazzolino, scegliamone uno a setole morbide, in modo che sia più confortevole possibile per il nostro cane.

Lasciamo che prenda confidenza

Prima di iniziare l’operazione, lasciamo che il cane prenda confidenza con spazzolino e dentifricio. Lasciamogli, quindi, tempo di ispezionare e annusare lo spazzolino. Lo stesso discorso varrà anche per il dentifricio.

Procediamo per gradi

Quando avrà familiarizzato con lo spazzolino, iniziamo ad aprirgli la bocca e a inserire delicatamente le dita all’interno. Quando il cane sembrerà abbastanza rilassato, potremo iniziare a pulire qualche dente con lo spazzolino. L’ottimale sarebbe iniziare dai canini che, per la posizione, sono i più facili da pulire. In seguito, potremo passare ai denti posteriori, arrivando alla fine agli incisivi.

I movimenti dovranno essere morbidi e delicati, dapprima rotatori e, successivamente, con andamento verticale, dall’alto in basso.

Alla fine potremo dedicarci allo spazzolamento delle arcate interne. Apriamo delicatamente la bocca al cane, quindi facciamo in modo tale che apra la bocca. Anche in questo caso procederemo alla pulizia con molta dolcezza.

Ricordiamoci di comunicare sempre al veterinario eventuali problemi o anomalie notati nella bocca del nostro cane.