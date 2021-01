La cheilite è un’infiammazione delle labbra che provoca secchezza, screpolatura e problematiche varie su tutte le labbra o nell’angolo tra labbro superiore e inferiore. Le cause di quest’infiammazione sono diverse, una tra queste il freddo. La Redazione di ProiezionidiBorsa approfondirà quest’ultimo caso, fornendo una valida soluzione. Questo effetto del freddo sulle labbra si chiama cheilite e così è possibile ottenere un rimedio.

L’orlo rosa

Una delle cause più frequenti d’infiammazione delle labbra è il clima. Non solo il caldo afoso e l’eccessiva esposizione ai raggi solari, ma anche il freddo secco, danneggiano la salute delle labbra. La conseguenza è una screpolatura delle labbra e secchezza generale.

Nei casi più gravi, la cheilite da freddo traccia una sorta di contorno rosso oltre la linea naturale delle labbra. È possibile notarlo perché è come se improvvisamente le labbra fossero più gonfie e grandi, quasi un botox naturale estremamente fastidioso.

Questo fenomeno è descritto come “orlo rosa” ed è estremamente fastidioso in quanto provoca, in chi lo subisce, la sensazione di labbra cucite. Il clima responsabile di questo fastidio non è solo quello freddo e gelido, ma anche il caldo afoso. Prendere troppo sole in questi casi è molto rischioso.

Come rimediare

Questo effetto del freddo sulle labbra si chiama cheilite ed è solo una delle tante tipologie in cui quest’infiammazione trova manifestazione. Herpes, infezioni o allergie sono responsabili sempre della formazione di cheilite, ma con effetti e manifestazioni differenti.

Per la cheilite da freddo una soluzione ottima è l’utilizzo di un burro cacao con formulazione norvegese, contenente glicerina e olio di ricino. Il prezzo è davvero irrisorio a fronte degli innumerevoli benefici. Esso è estremamente confortevole sulle labbra, perché idrata e nutre le labbra secche.

Applicato costantemente e ripetutamente per qualche giorno, questo burro cacao è la soluzione per la cheilite da freddo. L’odore è assai gradevole e il sapore sulle labbra piacevolissimo. Consigliamo di conservarlo sempre in un luogo asciutto e al riparo dal caldo per evitare variazioni nella consistenza. Evitare, durante i sintomi tipici della cheilite, l’applicazione del make up specie delle labbra.