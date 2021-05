La battaglia contro la polvere in casa sembra non finire mai. Per quanto ci impegniamo a non trascurare nemmeno un angolino quando puliamo la nostra abitazione, la polvere sembra sempre trovare il modo per tornare a farla da padrona. Ma in realtà, anche se ci sembra di aver aperto una guerra spietata contro la polvere, troppo spesso le lasciamo delle scappatoie, perché ci dimentichiamo di pulire dei punti molto esposti e molto polverosi che fungeranno da ricettacolo. E ce n’è uno in particolare che abbiamo tutti in casa e che trascuriamo sempre di liberare dalla polvere. Questo è uno dei punti della casa dove sicuramente troveremo della polvere perché non lo puliamo mai anche se ce l’abbiamo sotto il naso.

Attenzione alle cornici dei quadri

Ma di che ricettacolo di polvere stiamo parlando? Se abbiamo dato la caccia alla polvere fin dietro i termosifoni, sotto i divani e sopra ai mobili, che cosa rimane? Ebbene, abbiamo probabilmente trascurato qualcosa. Questo è uno dei punti della casa dove sicuramente troveremo della polvere perché non lo puliamo mai anche se ce l’abbiamo sotto il naso: si tratta delle cornici dei quadri. Quanti di noi hanno appesi in casa quadri o fotografie incorniciate? Il bordo superiore di queste cornici è uno dei ricettacoli di polvere più insidiosi di tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ma come possiamo liberarci della polvere?

I consigli per evitare l’accumulo di polvere

La prima regola è quella di spolverare dopo aver passato l’aspirapolvere, per evitare che la polvere si sollevi e vada a depositarsi sulle superfici superiori della casa, come appunto le cornici dei quadri. Altra semplice regola è quella di sollevare sempre gli occhi quando puliamo, e non limitarci alle superfici che sono ad altezza uomo. Fissiamo nel nostro calendario una giornata di pulizia profonda della casa in cui ci dedichiamo anche alle superfici meno a portata di mano. Un altro consiglio è di utilizzare uno di quei piccoli aspirapolvere a mano alimentato a batteria, che rende la pulizia molto più semplice. Se il nostro aspirapolvere sprigiona cattivi odori, il motivo potrebbe essere sorprendente. Ecco perché l’aspirapolvere puzza e come risolvere il problema.