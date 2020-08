Questo è un titolo azionario che potrebbe decuplicare il rialzo del 15% realizzato durante l’ultima seduta di Borsa. Stiamo parlando di Iniziative Bresciane un titolo che durante la seduta dell’11 agosto non solo ha visto un rialzo di oltre il 15%, ma ha visto decuplicare i volumi scambiati. L’innesco di questa esplosione rialzista è stata la notizia dell’offerta da parte di Dolomiti Energia per acquistare il 16% del capitale.

Un forte segnale rialzista, quindi, che l’Ufficio Analisi è andato a studiare con gli algoritmi proprietari di Proiezionidiborsa.

Prima, però, cerchiamo di capire quale sia la valutazione del titolo secondo gli analisti e i multipli di mercato.

Per l’unico analista che copre il titolo la raccomandazioni è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 10%. Non un buon affare, quindi.

La prospettiva cambia completamente se si passa a una valutazione basata sui multipli degli utili e sul price to book ratio. Nel primo caso il settore di riferimento quota a multipli di PE pari a 35,8 contro un 18,6 di Iniziative Bresciane. Nel secondo caso. il titolo quota a 1,6 volte il valore del book, mentre il settore di riferimento a 2,2. Anche in questo caso, quindi, ci sono tutti i presupposti per un forte apprezzamento delle quotazioni.

Questo è un titolo azionario che potrebbe decuplicare il rialzo del 15% realizzato durante l’ultima seduta di Borsa: quali obiettivi secondo l’analisi grafica e previsionale?

Iniziative Bresciane (MIL:IB) ha chiuso la seduta del 11 agosto in rialzo del 15,69%, rispetto alla seduta precedente, a quota 17,7€.

Con questa esplosione di momentum al rialzo gli scenari sul titolo, già rialzisti, si rafforzano ancora di più.

Sul settimanale, dove c’è già in corso un segnale del BottomHunter, una chiusura su questi livelli permetterebbe di rompere la forte resistenza in area 17,29€ (I° obiettivo di prezzo) e di puntare area 21,4€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 25,49€.

È sul mensile, però, che il quadro diventa interessantissimo. Qualora, infatti, il mese di agosto dovesse chiudere sopra area 16,46€, si aprirebbero le porte a un rialzo fino in area 23€. Gli obiettivi a seguire si trovano in area 34€ e 44€. Si verrebbero a creare, quindi, le condizioni per un rialzo di oltre il 150%. Da notare che anche sul mensile è in corso un segnale di BottomHunter che indica un minimo segnato sul time frame considerato.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 17,29€ o una chiusura mensile inferiore a 16,46€ farebbero accantonare lo scenario rialzista.

