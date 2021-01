Poligrafici Printing è una società a piccola capitalizzazione, circa 11 milioni di euro, che presenta interessanti valutazioni. Inoltre, questo è un titolo azionario che ha dato un interessante segnale di acquisto. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un investimento interessate. Tuttavia dobbiamo are la solita premessa quando trattiamo titoli con piccola capitalizzazione. In questo caso, infatti, il controvalore scambiato è molto piccolo e con somme modeste è possibile determinare forti oscillazioni dei prezzi. Inoltre, i volumi scambiati possono anche essere assenti per molte sedute consecutive. Prudenza, quindi, per evitare di essere intrappolati in situazioni a elevato rischio.

Dal punto di vista della capitalizzazione le attuali quotazioni di Poligrafici Printing sono sottovalutate del 55,8% (0,87 vs 0,39 euro) rispetto al suo fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. Inoltre anche la valutazione basata sui multipli degli utili (PE di 6,5 contro una media del settore di riferimento di 25,9) restituisce un titolo fortemente sottovalutato. Analogo risultato si ottiene andando a considerare come metrica il PEG o il PB.

Secondo l’analisi grafica questo è un titolo azionario che ha dato un interessante segnale di acquisto

Il titolo Poligrafici Printing (MIL:POPR) ha chiuso la seduta del 15 gennaio invariato rispetto alla seduta precedente a quota 0,386 euro.

La proiezione in corso è ribassista sia su time frame settimanale che su quello mensile ed è diretta verso gli obiettivi indicati in figura. C’è, però, un aspetto interessante da osservare. Lo Swing Indicator e il BottomHunter hanno dato un segnale rialzista sul time frame settimanale. Ci sono, quindi, i presupposti per un’inversione rialzista che potrebbe portare le quotazioni in area 1 euro. L’importante è che nelle prossime settimane si assista a una chiusura settimanale superiore a 0,462 euro.

In caso contrario si procede verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

