Ci sono tanti modi per conoscerci un po’ meglio, e spesso lo si fa con i test di personalità. Essi possono essere davvero molto accurati, e svelare un lato di noi che abbiamo sempre ritenuto nascosto. In un articolo precedente abbiamo proprio consigliato un test davvero pazzesco, usato anche dalle grandi aziende e che ha una precisione davvero sorprendente. Questo è un test davvero precisissimo che rivela delle cose incredibili sulla nostra personalità e sulle nostre idee.

Ciò che vedremo oggi è totalmente diverso, ma ugualmente efficace. Esso dà indicazioni molto particolari ma che tutti dovremmo conoscere.

Troviamo la bussola

Oggi faremo la conoscenza del political compass. Esso si traduce come “bussola politica” e già dal nome, si può capire cosa indica. Esso ci dirà in che posizione ci troviamo sullo scacchiere politico, senza però avvicinarci ad alcun partito. Per questa ragione, esso potrà rivelare alcune nostre caratteristiche personali che impattano le nostre idee politiche. Esistono vari test in rete che usano questa bussola, e sono tutti gratuiti, per cui possiamo provarli da subito.

Come funziona

La bussola politica ha un modo molto preciso di valutarci, e che non si limita al banale asse tra destra e sinistra. Il test, infatti, misurerà due dimensioni: innanzitutto le nostre posizioni in campo economico. Quindi, se siamo più vicini al capitalismo o al socialismo. La seconda dimensione invece riguarda le nostre idee sociali. Quindi se siamo pro o contro la legalizzazione delle droghe, o dei matrimoni gay.

Il risultato finale

Insomma, alla fine non sapremo se siamo di destra o di sinistra. Ma scopriremo delle cose nuove su di noi. Ad esempio, capiremo che anche se abbiamo votato contro il libero mercato, ci troviamo d’accordo con tante caratteristiche fondanti del capitalismo. Oppure siamo sempre stati molto religiosi e dogmatici, ma alle domande sui temi etici ci siamo dimostrati molto flessibili.

