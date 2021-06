Come mettersi in forma? Ecco alcuni consigli. Questo è tutto ciò che dobbiamo fare per assicurarci un fisico asciutto e tonico quest’estate senza dover necessariamente rivoluzionare la nostra vita.

Senza voler essere ripetitivi, è ovvio che per rimetterci in forma dobbiamo iniziare a fare attività fisica. Anche per chi non ha molto tempo, c’è chance. Basta dedicare anche solo 30 minuti al giorno a corsa o camminata veloce o pedalata. Inoltre, dobbiamo approcciare ad un’alimentazione più leggera e sana, consumando alimenti ricchi di proteine e fibre. Altro trucco è quello di fare piccoli pasti durante il giorno. In tutto, si deve cercare di fare almeno 5 pasti, compresi spuntini e merenda. Essi vanno fatti, consumando frutta e verdura, con prevalenza di: carote, finocchi, pomodori, broccoli e insalata. Quindi, non è vero che non bisogna mangiare quando si sta a dieta e si vuole ritornare in forma. Anzi, è consigliabile mangiare regolarmente, consumando pasti piccoli, senza saltare mai la colazione. Inoltre, occorre evitare succhi di frutta, ricchi di zuccheri e calorie, optando per l’acqua con il limone. Questa, infatti, aiuta a liberare dalle tossine, eliminando le impurità.

Per massimizzare i risultati e riuscire ad avere un fisico perfetto per l’estate, si consiglia di associare a dieta e movimento un buon integratore. Fra le varie possibilità alcuni preferiscono la Spirulina, consigliata da molti per le sue eccelse proprietà. Infatti, secondo alcune raccomandazioni e consigli, brucerebbe i depositi di grasso, farebbe perdere peso e centimetri di vita in eccesso. Poi, accelererebbe il metabolismo e l’azione dei succhi gastrici, favorendo la digestione. Inoltre darebbe un senso di sazietà, depurerebbe il fegato, l’intestino e i reni e aumenterebbe l’energia. Si tratta di un integratore riconosciuto dal Ministero della Salute e consigliato nelle diete per dimagrire. Inoltre, non ha controindicazioni o effetti collaterali. Ne bastano solo 1/2 compresse dopo i pasti principali per attaccare gli accumuli adiposi ed impedire che si formino di nuovo.