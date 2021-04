Lo spazio che circonda la casa abbellisce il giardino rendendolo impeccabile. Marzo è stato per molti mese di semina e risemina del prato. Ma far crescere un meraviglioso prato richiede tanto sacrificio e mesi e mesi di tempo. In verità la soluzione per un risultato più veloce e meno impegnativo esiste. Essa è perfetta per chi desidera un meraviglioso manto erboso senza disporre del tempo necessario. Poiché allora questo è quanto basta per un prato perfettamente verde e senza infestanti a cui tutti ambiscono, la Redazione spiegherà tutto quello che occorre sapere.

Il prato pronto e a rotoli

Non si tratta di un prato artificiale ma di un prato già perfettamente seminato e lavorato da esperti del settore. È possibile acquistare questa tipologia di prato in comodi rotoli da stendere direttamente sulla superficie di destinazione del prato.

Questo rimedio è perfetto in alcuni specifici casi che la Redazione intende illustrare. Invece per chi desidera procedere alla semina in modo autonomo ecco qualche consiglio sulla tipologia di prato più adatta alle proprie esigenze. Per tutti gli altri la soluzione è il prato pronto: questo è quanto basta per un prato perfettamente verde e senza infestanti a cui tutti ambiscono.

I vantaggi di questo metodo

Sulla superficie inferiore del prato a rotoli compaiono tantissime radici che faranno crescere il prato una volta posizionato. Il maggior vantaggio è quello di avere un prato totalmente libero dalle infestanti che solitamente crescono in un prato seminato autonomamente.

Non si tratta di un problema irrimediabile, perché rimuovere le infestanti non è complicato. Ma per chi ha non ha troppo tempo da dedicare alle cure necessarie questa soluzione è la più valida.

Un altro vantaggio consiste nelle tempistiche in cui avere un manto erboso perfetto. Se per un comune prato bisogna attendere diversi mesi, in questo caso basterà appena qualche settimana.

Cosa bisogna sapere

Esattamente come con la semina, esistono davvero diverse tipologie di prato pronte per ogni esigenza di clima e umidità. Consigliamo comunque di stendere un sottile strato di sabbia per evitare i ristagni. Anche questa tipologia di prato non sopravvive infatti al ristagno dell’acqua.

Per questo motivo le annaffiature devono essere proporzionate. Suggeriamo di posarlo proprio adesso in primavera e di effettuare almeno 2 o 3 concimazioni all’anno. Il prato pronto in rotoli rappresenta un piccolo investimento giustificato dall’enorme risparmio di tempo e fatica.