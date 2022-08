Per un proprietario di animale, non c’è niente di peggio che non riuscire a ritrovare subito il nostro amico quando si smarrisce. Le precauzioni che possiamo prendere per non perdere mai il nostro animale sono molte, a partire ovviamente dall’inserimento del microchip, oltre che alla classica medaglietta appesa al collare. Ma oggi i tempi stanno cambiando, e al posto della solita medaglietta si diffonde sempre di più un metodo alternativo.

Questo metodo ci permette di comunicare a chiunque trovi il nostro amico tutte le informazioni sull’animale e sul proprietario. Tutte queste informazioni non troverebbero posto in una targhetta tradizionale, ma le nuove tecnologie ci danno una risorsa in più. Vediamo di che cosa si tratta.

Cane e gatto dotati di codice QR

Il nuovo metodo è molto semplice: al posto della classica targhetta, che solitamente contiene il nome dell’animale e il numero del proprietario, possiamo utilizzare una targhetta con codice QR. Lo stesso codice bidimensionale di forma quadrata da scannerizzare con il telefono che ormai vediamo ovunque, dai menù dei ristoranti alle etichette dei prodotti al supermercato. Ebbene, questa tecnologia può anche essere usata per ritrovare il nostro animale smarrito.

Questo è meglio della medaglietta per tenere al sicuro cane e gatto

Al posto della targhetta tradizionale, una targhetta con codice QR ha un grandissimo vantaggio: contiene molte più informazioni. Chiunque la scannerizzi, infatti, vedrà una pagina in cui possiamo inserire non solo il nome dell’animale, quello del proprietario, e un contatto telefonico, ma anche molti altri dati. Possiamo inserire, ad esempio, un indirizzo e-mail, particolari necessità di dieta del nostro animale, se prende delle medicine, se ha problemi di salute. E ancora la sua età, il peso, e addirittura inserire delle fotografie. Dato ancora più importante, possiamo inserire un annuncio per una ricompensa se fosse trovato da qualcuno.

Dove procurarcela

Questo è meglio della medaglietta per tenere al sicuro il nostro amico a quattro zampe: un codice QR da appendere al suo collare. Esistono siti appositi per registrare i nostri animali, sia in italiano che in inglese. Molti veterinari hanno a disposizione le targhette, che ci vengono normalmente consegnate al momento in cui all’animale viene messo il microchip, ma possiamo richiederle anche in seguito. Le targhette sono generalmente in plastica, ma possiamo anche farle incidere professionalmente su un supporto in metallo, per essere sicuri che non si sbiadiscano mai. Con questo strumento il nostro amato quattro zampe sarà molto più al sicuro.

