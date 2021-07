Ci piace la cucina tradizionale ma siamo curiosi di sapere che profumo ha la cucina esotica? Forse siamo restii ad andare a cenare in un ristorante che non sia italiano, diffidiamo di aromi, spezie e ingredienti che non conosciamo. Così continuiamo a cucinare le ricette casalinghe a noi più familiari non sapendo come cominciare un cauto approccio al nuovo.

Una soluzione c’è. Preparare un piatto super tradizionale, il comfort food che unisce tutta Italia, da nord a sud, ma con qualcosa in più. Le polpette ai 7 pepi che ci faranno immaginare di essere in un tipico ristorante libanese.

Questo è l’ingrediente segreto che rende le morbide polpette di carne un piatto esotico

In un negozio di alimentari ben rifornito sarà possibile acquistare questa superba miscela di pepi: pepe nero, pepe verde, pepe Voatsiperifery, pepe Malagueta, pepe di Timut, pepe della Jamaica e pepe bianco. Non sono piccanti.

Il procedimento per la preparazione sarà il classico che tutti conosciamo.

Ingredienti per 4 persone

500 gr di carne macinata mista;

200 gr di pane raffermo;

150 gr di grana grattugiato;

2 uova;

1 spicchio di aglio finemente tritato;

1 mazzetto di foglie di prezzemolo fresco;

pizzico di 7 pepi già macinati;

sale, latte e olio evo q.b.

Innanzitutto, mettiamo a mollo nel latte il pane raffermo. In un’altra ciotola invece amalgamiamo tutti gli altri ingredienti. Tritiamo al coltello il prezzemolo nella quantità che più gradiremo e uniamolo all’impasto. Una volta ammorbidito aggiungiamo anche il pane ben strizzato. Ricordiamoci di lavorare poco con le mani poiché il calore farebbe sciogliere il grasso contenuto facendo seccare le polpette in cottura.

Formiamo delle palline piccole e disponiamole su un foglio di carta forno nella teglia per la pizza. Versiamo una goccia di olio evo su tutte le polpette e cuociamo in forno statico a 180° per 15/13 minuti. Controllare la cottura interna di una polpetta prima di spegnere.

Il consiglio

Per imitare la cucina araba nei modi e nei sapori ma con gli ingredienti di casa nostra, procuriamoci del buon pane carasau e serviamole con una salsa allo yogurt in accompagnamento. È questo è l’ingrediente segreto che rende le morbide polpette di carne un piatto esotico ovvero un sapiente mix di spezie che ci fa viaggiare con la mente e col palato.

