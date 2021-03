Le fragole sono uno dei frutti che preferiscono le persone. Sono estremamente dolci e un ingrediente versatile per primi o secondi piatti e anche dessert. Come uno squisito risotto alle fragole e champagne, o meglio un’insalata con feta greca e rucola. O dei biscottini con avena, fragole e cocco. Anche i bambini amano le fragole: infatti non può mancare come merenda un bel frullato composto da banana, fragole e noci. Uno snack nutriente che accontenterà i palati di grandi e piccini.

Il tempo delle fragole

Questo è il momento delle fragole! Questi piccoli e succosi frutti vengono raccolti dal mese di febbraio fino a quello di maggio, anche se esiste una raccolta tardiva che può essere prolungata fino a giugno. Quindi via libera alle fragole. Oltre a essere buonissime, hanno tantissime proprietà nutritive, utili per il proprio organismo. Non tutti lo sanno, ma le fragole sono l’ingrediente con più vitamina C, la vitamina fondamentale per le difese immunitarie, l’assorbimento del ferro, per la produzione di collagene. Sono un ottimo antiossidante e alleate contro la produzione di radicali liberi. La dose consigliata è quella di 100 grammi, da abbinare ad un po’ di frutta secca, lontano dai pasti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Belli dentro, belli fuori

Ma le fragole possono aiutarci a migliorare il proprio aspetto, soprattutto quello della propria pelle. A causa della mascherina, i pori occlusi portano più facilmente all’accumulo di sporcizia, pelle morta e sebo. Questo è l’ingrediente incredibile per fare una maschera per il viso in casa, utile a purificare con dolcezza la pelle: la fragola.

Ingredienti

100 grammi di yogurt greco

5 fragole

Schiacciare le fragole con una forchetta. Aggiungere a poco a poco lo yogurt greco e continuare a schiacciare con la forchetta. Non appena il composto si presenta morbido e rosa, stendere sul viso e tenere in posa per dieci minuti. Sciacquare con acqua ed eseguire un breve massaggio rassodante con qualche goccia di tonico alla rosa.

Questo è l’ingrediente incredibile per fare una maschera per il viso in casa, una maschera golosa. Ottima per la pelle e ottima come merenda!