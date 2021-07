Non è una gonna e non è un pareo. Si può annodare alla vita oppure chiudere come una vera gonna con lo spacco. Dipende dall’occasione e se ci troviamo in città o al mare. Perché la famosa gonna pareo è diventata un indumento alla moda anche nel contesto cittadino. Un vestito informale, fresco che in passato veniva considerato solo un accessorio mare. Oggi, invece, questo è l’imperdibile, elegante e insieme fresco e sensuale vestito della moda estate.

Le collezioni moda primavera/estate hanno creato intere linee di gonne pareo. I modelli sono vari e per tutti i gusti. Ci sono quelli che ricordano parei corti che arrivano alla vita. Oppure quelli lunghi che riprendono le lunghe gonne alle caviglie. Le caratteristiche che non devono mancare sono il nodo alla vita e un leggero o ampio spacco laterale.

I modelli di quest’anno poi permettono di trovare il proprio stile e di distinguersi da tutte le altre. C’è il modello a vita alta, oppure quello svasato che crea un effetto a ruota nel movimento. Poi le versioni eleganti decorate con satin, oppure in lino, con una linea che si sposa perfettamente per una serata chic in riva al mare, oppure per un appuntamento galante.

Ma per impreziosire questo capo ci vogliono gli accessori. L’abbinamento è importantissimo per dare carattere alla gonna e quindi a chi la indossa. Anche la gonna più elegante abbinata malamente da un apparenza trasandata. Così anche un semplice pareo può diventare un abito di classe se ben abbinato.

La regola vuole che ci sia sempre un contrasto tra l’elegante e lo sbarazzino. Allora perché non abbinare una gonna pareo lunga e colorata a una canotta bianca o color crema. Se si desidera un look sportivo indossiamo scarpe da ginnastica o le sneakers.

Per una situazione più elegante e formale scegliamo un modello di gonna pareo in lino, satin o pizzo. Meglio optare per il lungo e abbinare una collana o degli orecchini che richiamino il colore della gonna. Mentre per le calzature meglio scegliere un sandalo di media altezza, un paio di espadrillas o un décollétte comodo e poco impegnativo. Per le fantasie cerchiamo sempre di creare una rottura visiva tra la gonna pareo e il sopra. Se uno è molto colorato o fiorito, meglio abbinare un colore solo.