Questo è l’acquisto che fanno la maggior parte degli italiani ma che potrebbe creare questi problemi di salute

Il dibattito sull’acqua da bere, se imbottigliata o di rubinetto, è sempre aperto. Gli esperti spesso ci dicono che è sempre preferibile bere l’acqua del rubinetto. Non solo per la nostra salute, ma anche per il benessere ed il rispetto dell’ambiente in cui viviamo.

Molte persone acquistano acqua in bottiglia pensando che possa essere migliore di quella del rubinetto, ma in realtà non è così.

In questo articolo spieghiamo perché è questo l’acquisto che fanno la maggior parte degli italiani ma che potrebbe creare questi problemi di salute.

Molti esperti, tra cui anche il Ministro della Salute, consigliano di bere preferibilmente acqua del rubinetto per le sue caratteristiche chimico fisiche molto utili alla reintegrazione dei liquidi, e anche perché riesce a proteggere la salute dei nostri denti.

Ecco perché è questo l’acquisto che fanno la maggior parte degli italiani ma che potrebbe creare questi problemi di salute

Secondo alcuni studi condotti dall’associazione australiana dentisti, l’acqua in bottiglia a differenza di quella del rubinetto, non contiene la giusta dose di fluoro raccomandata e da assimilare quotidianamente. Gli studi di questo team hanno dimostrato che bere acqua dal rubinetto, ridurrebbe la formazione delle carie dal 18 al 40%.

Il fluoro aiuta a mantenere la salute dei denti e a proteggere e rinforzare lo smalto prevenendo la formazione della carie.

È un elemento molto prezioso per il nostro organismo, perché favorisce e facilita l’accumulo di calcio nelle ossa, agisce sulla produzione di acidi nel cavo orale, e secondo alcune ricerche scientifiche, aiuta a prevenire l’arteriosclerosi e i disturbi al cuore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

La carenza di fluoro è una condizione molto rischiosa, sia per la salute dei denti che per il nostro organismo.

Dell’abitudine di bere acqua imbottigliata, ne risentono molto i bambini e i giovani, che soffrendo maggiormente la carenza di fluoro, sono più soggetti alle carie.

Infatti secondo i dati dei ricercatori sulla diffusione delle carie, c’è un aumento del 15 per cento dal 1996 tra i giovanissimi.

Questo è un ulteriore motivo per spingere le persone a bere l’acqua che sgorga dai rubinetti di casa.