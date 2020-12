Come già scritto in un precedente articolo, Finecobank è stato il miglior titolo bancario degli ultimi cinque anni. Tutto ciò è sufficiente affinché questo è il titolo giusto per chi vuole puntare sul settore bancario italiano nel 2021?

Se guardiamo alla valutazione basata sui multipli di mercato, Finecobank risulta essere sopravvalutato qualunque sia la metrica utilizzata. Anche per gli analisti, però, non ci sono molti spazi al rialzo. Allo stato attuale, infatti, il consenso medio è sì Outperform, ma il prezzo obiettivo medio è in linea con le quotazioni attuali.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Tra i principali punti di forza di Finecobank troviamo la sua solidità patrimoniale e la capacità di sorprendere sempre in meglio gli analisti alla presentazione dei dati societari.

Questo è il titolo giusto per chi vuole puntare sul settore bancario italiano nel 2021? Le attese dell’analisi grafica sul titolo Finecobank

Il titolo Finecobank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 30 dicembre a quota 13,40 euro, in rialzo dello 0,11% rispetto alla seduta del giorno precedente.

La chiusura dell’ultimo trimestre ha confermato la rottura della resistenza in area 11,64 euro, aprendo così le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 14,64 euro. Questo livello rappresenterà il punto di svolta per la prima parte del 2021. Come si vede, infatti, una chiusura trimestrale superiore a questo livello farebbe scattare le quotazioni verso gli obiettivi riportati nel riquadro rosso. In questo caso le quotazioni di Finecobank potrebbero più che raddoppiare il loro valore rispetto a quello attuale.

In caso contrario le quotazioni potrebbero ritracciare fino in area 11,64 euro. Solo una chiusura inferiore a 9,7 euro, però, farebbe definitivamente accantonare lo scenario rialzista.