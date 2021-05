A tanti di noi sarà capitato, pensando ai lavori di casa, di non avere affatto voglia di farli. È vero che sono necessari, e che rendono la nostra abitazione davvero vivibile. Anche perché diciamocelo, con questa pandemia stiamo passando davvero tanto tempo in casa, quindi avere tutto pulito è il minimo.

Però questo non li rende affatto piacevoli. E dunque, eccoci sempre alla ricerca di metodi per velocizzarli. Recentemente abbiamo proposto un articolo che tocca proprio questo tema, indicando un utilissimo metodo giapponese.

Ma a volte, non è solo una questione di metodo. È anche, e soprattutto, una questione di mentalità. Ed oggi questa sarà la prima cosa che cambieremo. Questo è il sorprendente segreto che permette di risparmiare ben 7 ore a settimana sulle pulizie domestiche.

Un po’ di ragionamento e di matematica

Ciò che dobbiamo realizzare è una cosa molto semplice, ma di cui non ci accorgiamo spesso. Dobbiamo riflettere sul fatto che in genere, riusciamo a fare l’80% del lavoro nel 20% del tempo. Questo principio è stato formulato nel 1897 da un celebre economista italiano, che si chiamava Vilfredo Pareto. Esso ha trovato un gran numero di conferme in molti campi diversi.

Questo principio è anche seguito nelle aziende, dove si ritiene che il 20% delle risorse facciano l’80% del lavoro. E quindi, bisogna organizzarsi dando priorità a quelle.

Come applicarlo nella vita di tutti i giorni

Immaginiamo quindi di fare le pulizie per due ore al giorno. Si tratterebbe dunque di 14 ore ogni settimana. Bene, se ci riflettiamo, il grosso dello sporco che si vede in casa si può rimuovere nel 20% del tempo, ovvero 24 minuti al giorno, o tre ore circa a settimana. Infatti non è pulire ogni singolo angolino che rende sensibilmente migliore la pulizia, ma togliere la parte più grossa.

Quindi possiamo decidere di organizzarci così: invece di dedicare solo 24 minuti, possiamo fare un’ora al giorno. Così faremo non solo l’80% del lavoro, ma anche qualcosa di più. Il lavoro finale non sarà perfetto al 100%, ma noi risparmieremo ben 7 ore ogni settimana.

Questo è il sorprendente segreto che permette di risparmiare ben 7 ore a settimana sulle pulizie domestiche. Organizziamoci bene e dimezzeremo i tempi.