Tutti cercano un unico accessorio con cui potenziare diversi muscoli senza compiere sforzi eccessivi. Questo accessorio esiste ed è anche molto economico. Si chiama Gymstick ed è incredibile il numero di benefici che un suo utilizzo costante apporta al corpo. Questo è il rivoluzionario strumento grazie al quale allenare tutto il corpo, da usare a casa o portare al parco oppure in qualsiasi altro posto. Ecco subito di cosa si tratta e come usarlo al meglio delle proprie potenzialità.

Il bastone da ginnastica

Il Gymstick è conosciuto in Italia come bastone da ginnastica. Esso è composto da una barra lunga poco meno di un metro. Alle estremità terminali è possibile trovare delle bande elastiche lunghe all’incirca 70 centimetri. Si tratta di uno strumento molto utilizzato nel pilates per stimolare molti muscoli del corpo.

I maggiori benefici nell’utilizzo di questo strumento esistono per spalle, braccia, gambe, schiena e muscoli dell’addome. Insomma questo è il rivoluzionario strumento grazie al quale allenare tutto il corpo, da usare a casa o portare al parco tutti i giorni. Ecco allora come inserirlo nel proprio allenamento quotidiano.

Squat con Gymstick

È possibile ad esempio usare il bastone da ginnastica durante uno squat. Basterà bloccare le bande elastiche sotto la pianta dei piedi e afferrare il bastone con le braccia piegate verso il petto. Eseguire il movimento tipico dello squat e risalire dolcemente.

Per le braccia

Per allenare le braccia basterà bloccarlo come prima descritto, ma con le gambe leggermente divaricate. Le due mani sono al centro del bastone ma ben distanziate fra loro. Poi basterà sollevare il bastone con il ritmo desiderato e riscendere lentamente. È possibile ripetere lo stesso movimento anche da seduti sul tappeto.

Per braccia e gambe

Per allenare braccia e gambe con un solo esercizio basta bloccare le fasce sui piedi e sollevare le braccia verso l’alto e in avanti. Occorrerà alzare le gambe invece verso dietro, una per volta. Il movimento tra braccia e gamba è simultaneo. Questi sono solo 3 dei tanti possibili movimenti. Per sapere invece come allenare il corpo con un altro incredibile accessorio economico ecco un ulteriore circuito.