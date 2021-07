Chissà a quanti sarà capitato di mangiare della frutta bella, dal colore brillante ma poi al palato… che delusione!

Spesso capita di acquistare al supermercato o dal fruttivendolo, ad esempio, le albicocche di un arancione intenso che conquistano al primo sguardo. Al primo morso, però, il sapore somiglia a quello degli imballaggi di cartone!

Questo è il motivo per cui la frutta sembra matura nell’aspetto ma non ha sapore

Tutti sappiamo che alcuni tipi di frutta maturano con l’etilene, un gas prodotto anche dalla medesima frutta, come ad esempio la banana.

Spesso anche la redazione di ProiezionidiBorsa ha consigliato di far maturare la frutta acerba ponendola vicino ad una banana. L’etilene rilasciato può far maturare banane, fichi, cachi, kiwi, mele, meloni, pere, pesche e persino pomodori.

Questi frutti sono denominati climaterici perché possono maturare anche dopo la separazione dalla pianta madre, cioè dopo esser stati colti.

Se nel nostro piccolo possiamo usare una banana, pensiamo a livello di grandi produttori quanto etilene occorra per mantenere i tempi dettati dal mercato.

Il processo che tramite la diffusione di etilene fa maturare la frutta si chiama “sverdimento”.

Bisogna specificare che l’uso di etilene è assolutamente innocuo sebbene sia un gas infiammabile.

Addirittura è uno dei prodotti consentiti dall’Unione Europea per l’agricoltura biologica. La normativa di riferimento è il Regolamento CE n. 889/2008 che elenca l’etilene fra le sostanze utilizzabili per la coltivazione bio.

Quale sarebbe allora il problema?

Il frutto è all’apparenza maturo ma lo sviluppo delle qualità organolettiche e nutritive, nella maggior parte dei casi, resta fermo al momento della raccolta.

Per quanto riguarda i frutti climaterici, solo banane e avocado riescono a maturare anche nell’aroma, oltre che nella dolcezza, nel colore e nella morbidezza.

Tutti gli altri frutti climaterici come pesche, cocomeri, fichi, e così via, una volta raccolti, non svilupperanno più dolcezza e aroma ma nemmeno la morbidezza.

Immaginiamo, poi, i frutti non climaterici che non maturano se non attaccati alla pianta. Fra questi annoveriamo gli agrumi, l’uva, le fragole , le ciliegie. In questi casi lo sverdimento viene usato solo come trattamento cosmetico ma nulla aggiunge alla maturazione e alla dolcezza del frutto.

Lo sverdimento è molto usato, ad esempio, per gli agrumi. Non di rado, infatti, mangiamo delle arance perfettamente arancioni ma assolutamente aspre.

Abbiamo scoperto, quindi, che questo è il motivo per cui la frutta sembra matura nell’aspetto ma non ha sapore né dolcezza!