Dopo il Buy Long term dello scorso 10 maggio, questo è il momento opportuno per puntare forte su Acsm-Agam sottovalutato di oltre il 100%. Quali sono i motivi che ci fanno rivedere in meglio il nostro giudizio?

Procediamo per gradi e andiamo a definire in modo sommario quelli che sono gli aspetti salienti dei bilanci degli ultimi 4 anni e la tendenza dei grafici di breve, medio e lungo termine.

Il titolo (MIL:ACS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 31 maggio a 2,39 in ribasso dello 0,42% rispetto alla seduta precedente. Oggi, è in rialzo dello 0,42% e si porta a 2,40. Da inizio anno, ha segnato un minimo a 2,22 ed un massimo a 2,48.

Le nostre proiezioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo 2,18/2,49

area di massimo 2,94/3,20.

Riteniamo che ci siano elevate probabilità che dai livelli attuali si parta spediti al rialzo verso area 2,94/3,20 da raggiungere per/entro il mese di dicembre di quest’anno. Tutti i nostri indicatori di tendenza e di momentum sembrano dare per imminente un’esplosione dei prezzi con accelerazione verso i targets appena indicati.

Ecco i motivi che spiegano perchè questo è il momento opportuno per puntare forte su Acsm-Agam sottovalutato di oltre il 100%

Analisi sommaria di bilancio

Non leggiamo raccomandazioni di altri analisti che coprono il titolo. I nostri studi invece, dopo aver normalizzato i bilanci degli ultimi anni, calcolano e stimano un fair value in area 5,50. Precisiamo che questo è a parer nostro un livello intermedio, e che nei prossimi mesi siamo propensi a rivedere ulteriormente al rialzo e di non poco le nostre stime.

La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista. Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo a mercato con stop loss di lungo termine a 2,25 ed obiettivo primo a 1/3 mesi in area 2,78 e a 6/9 mesi in area 2,94/3,20. Primo supporto di breve a 2,34.

Il nostro giudizio sul titolo è Strong Buy Long term.

Si procederà per step.