Quando comprare un titolo azionario? Quando genera un segnale di acquisto sui grafici. Quando invece vendere? Quando genera un segnale di vendita. Sembra banale ma questa è la ricetta per guadagnare costantemente sui mercati. Chi fa poche cose e segue pochi dettami, è colui che guadagna sempre. Molti per fare trading mettono davanti al loro sguardo decine di monitor, forse perchè credono di poter mantenere il polso di centinaia di variabili. La nostra esperienza dice che contano davvero poche cose, e fra queste i bilanci degli ultimi 4 anni e la capacità di generare o meno utili e i debiti rispetto ad essi e al fatturato. Poi, la tendenza, e questa può essere rialzista o ribassista.

Cosa genera l’inizio di una tendenza? Solitamente un aumento dei volumi e dei prezzi. Questo fenomeno noi lo definiamo come esplosione di momentum. E oggi questo, si è verificato sul titolo Euro Cosmetic (MIL:EC). Il nostro Ufficio Studi “raccomanda” che questo è il momento migliore per entrare in acquisto su questo titolo a Piazza Affari sottovalutato del 52,7%.

Il titolo in questo momento sale dell’1,39% e si porta a 7,30. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 6,20 ed il massimo a 7,78.

Analisi sommaria di bilancio

La società produce cosmetici per conto terzi nei settori dell’igiene orale, della cura della pelle, dei deodoranti per la persona, della pulizia del corpo. e capitalizza in Borsa circa 30 milioni di euro.

Non troviamo giudizi e raccomandazioni di altri analisti. Dopo aver normalizzato i bilanci degli ultimi anni, abbiamo espresso il seguente giudizio sul fair value: Buy long term con area 11,15 circa.

Questo è il momento migliore per entrare in acquisto su questo titolo a Piazza Affari sottovalutato del 52,7%. Studio dei grafici

Oggi Piazza Affari è a un bivio e da questi livelli si decide se partire ulteriormente al rialzo oppure iniziare un ritracciamento di qualche punto percentuale.

Segnale operativo

Comprare il titolo a mercato con stop loss di lungo a 6,71. Supporto di breve termine a 6,81. Obiettivo primo a 7,78 da raggiungere per/entro 1 mese e poi area 10,50/11,15 da raggiungere nei prossimi 12/18 mesi.

Attenzione, perchè il titolo scambia poco e la capitalizzazione è bassa e questo potrebbe portare ad ampia volatilità e quindi a forti oscillazioni.

Si procederà per step.