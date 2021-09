L’autunno porta con sé nuove sfumature di colore e molti cambiamenti di temperatura. Proprio in questo periodo si iniziano a fare molti lavoretti in giardino o balcone.

Bisogna pensare a riparare le piante e a seminarne di nuove in previsione delle stagioni più calde.

Si era approfondito il discorso su come allontanare definitivamente topi e scoiattoli dai tulipani. Nessuno avrebbe mai pensato che bastasse un solo ingrediente di cucina.

Ma questa volta si parlerà di come piantarli per farli fiorire al meglio ed assicurarsi un’abbondante fioritura.

Questo è il momento giusto per seminare i tulipani e avere rigogliose fioriture mozzafiato

Finita l’estate è tempo di riorganizzare il giardino o il balcone in attesa che ritorni il bel tempo.

Si iniziano a coprire le piante più deboli o a sceglierne di perenni per affrontare l’autunno nel migliore dei modi.

In un articolo precedente si era parlato della magnifica pianta perenne che impreziosirà casa e giardino grazie al suo colore indimenticabile. E il risultato è stato pazzesco.

Ma pochissimi sanno che proprio a settembre bisognerà iniziare a seminare tutti quei fiori che sbocceranno poi in primavera.

Sembra incredibile ma questo è il momento giusto per seminare i tulipani e avere rigogliose fioriture mozzafiato in primavera.

Basterà comprare dei bulbi un po’ più grandi e aspettare i primi freddi per iniziare a piantarli. Sarà fondamentale creare una composizione, quindi è preferibile seminare più varietà insieme.

Poi bisognerà usare un buon terriccio e drenare bene la terra. Sarà importante irrigare una volta a settimana e, una volta sbocciati, i tulipani saranno pronti per essere travasati.

Quali tulipani scegliere

Per una rigogliosa fioritura mozzafiato sarà importante scegliere le giuste varietà. I tulipani sono famosi per i loro colori sgargianti e maestosi, ma è bene scoprire anche nuove specie.

Ad esempio, i tulipani Grand Perfection, daranno grossi fiori bianchi con delicate sfumature rosso ciliegia. Questi, si sposano perfettamente con i White Lizard che, al contrario, sono totalmente bianchi ma con un tocco di blu alla base del fiore.

Si potrà riciclare un comunissimo contenitore in acciaio inox per riporli insieme. Così da ottenere una combinazione di colori indimenticabili grazie anche al contrasto con questo particolare vaso.

Inoltre, questi recipienti saranno utilissimi per sostenere gli steli dei tulipani evitando così che tocchino terra.

Iniziando in autunno otterremo in primavera un ricco e folto tappeto di fiori. Utile per impreziosire il giardino o la casa. E sicuramente d’effetto ed indimenticabile.