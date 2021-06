Lavare i piatti è forse la faccenda quotidiana per eccellenza. Tutti sono obbligati a farlo. Grandi e piccoli, uomini e donne. Studenti e lavoratori. È un passo davvero essenziale per l’autonomia.

Un altro tema importante è l’igiene. Soprattutto in tempi di pandemia sanificare e disinfettare le superfici è indispensabile.

Nelle prossime righe si parlerà proprio di questo.

Probabilmente molti non ne sono a conoscenza ma questo è il modo più efficace e adeguato di lavare i piatti

Con la tecnologia che avanza, molti usano la lavastoviglie. Tale elettrodomestico è davvero comodo. È necessario, però, tenerlo sempre pulito e splendente. In alcuni casi, invece, è preferibile fare il lavoro a mano. O per essere più veloci o perché siamo abituati così. Ma bisogna fare attenzione.

Lavare i piatti in un determinato modo

In primo luogo è importante avere tutto il materiale a disposizione. Si consiglia di utilizzare un paio di guanti in gomma per la salute delle nostre mani. Chiaramente oltre alla spugna, al detersivo e allo strofinaccio. È indispensabile accertarsi che siano puliti e disinfettati.

Un’altra mossa davvero saggia è sciacquare le stoviglie subito dopo averle utilizzate. Frapporre troppo tempo fra l’uso e il lavaggio può esacerbare le incrostazioni.

Si può adoperare, inoltre, uno scolapasta per porre piatti e bicchieri da sgocciolare.

Adesso si può passare a descrivere i passaggi più da vicino. Innanzitutto è necessario creare della schiuma. Lo si può fare sulla spugna o in una padella preposta. Quindi si creano due “postazioni”, una per insaponare e una per sciacquare. Anche qui si possono utilizzare diverse stoviglie.

Così si passa al lavoro vero e proprio. Una buona tecnica può essere lavare prima le posate e poi i piatti per poi passare alle pentole. Come ultimo passaggio si disinfettano i piani.

Per non sprecare troppa acqua, infine, è importante chiudere il rubinetto quando non lo si usa.