Per esaltare ancor più la propria bellezza in foto bastano davvero pochi e semplici accorgimenti in fatto di trucco. È possibile che a molti sia capitato di realizzare un make up fantastico per un evento e di notare una resa totalmente differente in foto.

Questo perché, alcuni colori o certe texture rendono molto meglio di altre. La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa intende fornire una piccola guida al riguardo. Questo è il make up perfetto per apparire splendide in foto e con un aspetto radioso.

La tinta base

Tutto parte da una buona base, fondamentale per migliorare l’aspetto nelle fotografie. Consigliamo di evitare assolutamente fondotinta o ciprie dell’effetto troppo matte. Il matte è una texture che, oltre a seccare la pelle, rende molto meno bene in foto.

Non a caso, modelle e icone della moda o del trucco mostrano fiere le loro basi glow, per una pelle scintillante. Per far risplendere il viso consigliamo di utilizzare un fondotinta dal finish shimmer. Oppure, è possibile mescolare un comune fondotinta con un primer glow.

L’effetto sarà pressoché identico. Basterà scolpire il viso con la terra sotto gli zigomi e colorare le guance con del blush rosato. Tanto illuminante consentirà di brillare in foto!

Trucco occhi

Questo è il make up perfetto per apparire splendide in foto perché non appesantisce. Per questo motivo, consigliamo di non scurire mai eccessivamente gli occhi. È molto più difficile venire bene in foto con un ombretto nero, viola o marrone molto scuro.

Meglio ombreggiare la piega dell’occhio con il color nocciola o con un arancio chiaro. Poi, scurire leggermente l’angolo esterno dell’occhio con del marrone chiaro, anche con qualche punta rosata. Questi colori rendono benissimo in foto.

Un po’ di ombretto brillantinato o metalizzato al centro dell’occhio completerà il tutto. Il miglior modo per avere uno sguardo intenso in foto è puntare sulle ciglia. Chi ha la fortuna di averle già piene dovrà solo abbondare con il mascara. Chi non ha questa fortuna, potrà ricorrere alle ciglia finte.

Trucco labbra

Per il trucco labbra sconsigliamo l’utilizzo di tinte nude, che tendono a far scomparire il sorriso in foto. Molto meglio una tinta labbra scura, che delinei perfettamente la forma delle labbra. Un trucco occhi come questo è molto leggero e delicato, quindi è possibile osare con labbra forti e decise.