In questo articolo parleremo dell’importanza di non rinunciare mai ai propri sogni e di combattere con le unghie e con i denti per ottenere ciò che vogliamo, credere in noi stessi e ritrovarsi è un insegnamento che troviamo in questo libro. Se dicessimo Matteo Maffucci ci verrebbe in mente la fisionomia di un personaggio in particolare? Probabilmente sì e no. Ma se dicessimo Zero Assoluto sicuramente qualche ricordo ritorna alla mente. Gli Zero Assoluto sono un gruppo musicale composto da due uomini, Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, divenuti famosi con la canzone “Semplicemente” nell’ormai lontano 2005.

Molto amati dal pubblico, successivamente, hanno composto la colonna sonora del famoso film di Federico Moccia “Scusa ma ti voglio sposare” con Raoul Bova.

Dopo questa premessa focalizziamo l’attenzione sul libro scritto nel 2021 da questo cantante molto seguito.

Questo è il libro dell’anno scritto da un famoso cantante italiano che insegna la felicità

Il libro è incentrato sulla ricerca della felicità e di cosa saremmo disposti a fare per raggiungere questo obiettivo. Felicità o serenità, il libro insegna a non mollare mai quando si hanno dei sogni nel cassetto, per quanto possibili.

C’è chi si accontenta e chi è disposto a fare degli enormi sacrifici pur di raggiungere almeno un minimo le proprie aspirazioni. Questo è il messaggio che l’autore vuole trasmettere: la felicità è un rischio, siamo disposti a rischiare?

Questo libro è disponibile sia in versione cartacea che come E-book e dovremmo leggerlo tutti per ritrovare noi stessi, le nostre aspirazioni e i nostri sogni. L’importante è crederci sempre, perché la felicità è il motore che ci spinge verso la realizzazione di noi stessi. Le nostre azioni e le nostre scelte sono indirizzate verso quella determinata direzione.

Ecco perché questo è il libro dell’anno, scritto da un famoso cantante italiano che insegna cosa sia la felicità per ognuno di noi.

Approfondimento

