Questo è il lavoro dell’estate che permette di divertirsi e di mantenere una forma smagliante

Il lavoro logora, nella mente e nel corpo, si dice. Non è sempre così. Molto dipende dall’attitudine e ambizione personale e quanto venga rispecchiata dal lavoro svolto. Dipende, per esempio, dal bilanciamento tra vita privata e attività lavorativa. Dipende dalla flessibilità richiesta e ovviamente, dal guadagno e da quanto quel guadagno sia commisurato alle responsabilità. Si tratta di un sottile equilibrio in cui tutti noi, nella società attuale, siamo chiamati a cimentarci.

Ci sono lavori che sono avvolti da un’aura di fascino, che in maniera più o meno universale e sono percepiti come lavori ideali. Tutti quei lavori legati alla bellezza nella forma più alta, all’esaltazione delle qualità intellettuali e artistiche, o legati a guadagni eccezionali, suscitano una grande attrazione. Qualsiasi sfaccettatura umana permette di cogliere dei modelli di lavoro che possano essere d’esempio e trainanti per una moltitudine di persone. Le gratificazioni sono sempre personali, in base alle priorità che ciascuno si dà nella propria esistenza.

L’istruttore di nuoto è sicuramente un lavoro che permette di coniugare un lavoro dinamico e divertente, a un allenamento giornaliero, importante per la salute. Per diventare istruttore di nuoto, bisogna innanzitutto fare un corso e prendere un brevetto di allievo istruttore. Bisogna dimostrare la capacità di nuotare in tutti gli stili principali (libero, dorso, rana, delfino), di riuscire a stare in apnea, con buone doti di tuffatore. Questo consentirà di entrare in una scuola federale di nuoto e di lavorare a contatto con personale esperto.

Dopo questa prima fase, parte l’iter per diventare istruttore di base, attraverso tirocini formativi, corsi di specializzazione e corsi pratico-teorici. Una volta ottenuto il brevetto di Istruttore di base, ci si può specializzare decidendo di focalizzarsi su una delle innumerevoli possibilità legate al nuoto (nuoto sincronizzato, pallanuoto o, per esempio, l’insegnamento ai bambini in età prescolare o neonatale). Questo è il lavoro dell’estate che permette di divertirsi e di mantenere una forma smagliante.