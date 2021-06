Sono moltissime le piante che sono belle alla vista ma che producono anche frutti buoni e ricchi di proprietà benefiche. In questa grande categoria trova spazio anche il Ribes. La pianta produce piccole bacche dal sapore appena aspro ma benefiche per l’organismo per tutta una serie di ragioni. Questo è il frutto dell’estate da coltivare per una pelle invidiabile e un sorriso smagliante da far invidia. Un ribes in fioritura o durante la fruttificazione è uno spettacolo unico da vedere. Ecco i migliori consigli per la sua coltivazione.

Come coltivare la pianta di Ribes Rosso e quali cure dargli

Bisogna innanzitutto specificare che questa varietà non ha bisogno di troppe cure. La pianta è perfetta per dare un tocco di colore al giardino o da coltivare in orto per la fruttificazione. In entrambi i casi bisognerà collocarla possibilmente in zone abbastanza luminose anche se la pianta tollera perfettamente anche la mezz’ombra.

Cresce circa fino a 1,50 metri e predilige climi miti e zone montane. È proprio il freddo a stimolare la produzione di frutti da parte della pianta. È preferibile fare crescere la pianta in un terreno acido. Al riguardo la Redazione aveva già spiegato l’importanza del pH del terreno per ogni pianta e come misurarlo in modo semplice in questa guida.

In questo periodo è possibile trapiantare le piantine e collocarle in giardino. Irrigare regolarmente e senza eccedere nelle annaffiature. Quando le bacche diventeranno di un colore rosso acceso è possibile raccoglierle e gustarle come frutta da tavola. Oppure il ribes è perfetto da utilizzare in cucina, magari in accostamento a carni di maiale per sgrassare il palato. Esistono anche un’infinità di liquori, marmellate o confetture che esaltano tutto il gusto di questo frutto.

I benefici

La sua consumazione è davvero benefica per l’organismo. Il ribes presenta una percentuale d’acqua pari ben all’80% e quindi appare un frutto perfetto per combattere la ritenzione idrica. Non è particolarmente dolce e quindi non apporta al corpo grandi quantità di zuccheri. È antiossidante, un anti-invecchiamento naturale ed è benefico per la salute delle gengive. Tutto questo oltre a rappresentare comunque una bellissima pianta ornamentale.