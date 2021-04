Gli esperti di fitness e benessere lo predicano da anni: il 70% dei risultati visibili sul nostro fisico sono dovuti alla dieta. È chiaro che, se il nostro obiettivo è vedere un paio di chili in meno sulla bilancia, basta regolarci a tavola. Assumendo meno calorie di quelle che consumiamo dimagriremo per forza, è matematica. Per scoprire qual è il nostro consumo giornaliero basta fare un esame del metabolismo basale, facilmente prenotabile da un nutrizionista. Se invece il nostro obiettivo è stravolgere per sempre il nostro fisco, c’è bisogno di qualche sforzo in più. Costanza: questo è il consiglio definitivo per avere il fisico dei sogni senza sforzi e rinunce eccessive. Di seguito vediamo un insieme di regolette da rispettare per raggiungere l’obiettivo.

Abbiamo detto che per perdere qualche chilo non serve chissà che sforzo. Regolare la propria alimentazione, camminare ogni due giorni magari, e il gioco è fatto. Ma per cambiare il proprio corpo serve un mix di dieta e allenamento. Qual è più importante? Gli esperti dicono la dieta. Se ci alleniamo come un atleta professionista ma non sappiamo rinunciare a dolci e fritti, ogni risultato sarà vano. Se invece moderiamo gli sforzi ma rimaniamo ligi nel rispettare un’alimentazione sana, avremo comunque delle belle soddisfazioni. Quindi come dobbiamo allenarci e come dobbiamo mangiare per avere il fisico dei sogni? Vediamolo insieme.

Cosa mangiare per cambiare il nostro corpo

Una buona dieta, contrariamente a quanto si pensa, è tutt’altra che una dieta da fame. A meno che non ci stiamo allenando per mettere su chili di massa muscolare, mangiamo quando abbiamo fame. Cerchiamo comunque di consumare 5 pasti al giorno: colazione, spuntino, pranzo, spuntino, cena. Ogni pasto dovrebbe contenere tutti i principi nutritivi: carboidrati, proteine, grassi (buoni). È il principio della così detta dieta a zona. La cosa migliore sarebbe che i pasti principali seguissero un andamento calorico discendente: colazione molto calorica, pranzo mediamente calorico, cena poco calorica. Prediligiamo carne bianca a quella rossa, riso e farine integrali a quelle raffinate. La frutta non va consumata dopo i pasti, ma prima o durante gli spuntini. Inoltre, è fondamentale bere almeno 3 litri d’acqua al giorno.

Come allenarci per cambiare il nostro corpo

Per l’allenamento, non serve ammazzarsi di flessioni o correre per ore. Mezz’ora di HIIT (allenamento intervallato ad alta intensità) tre volte alla settimana: questo è il consiglio definitivo per avere il fisico dei sogni senza sforzi e rinunce eccessive. In ogni caso, il consiglio migliore è rivolgersi a un personal trainer per adeguare gli esercizi alle proprie necessità. Se vogliamo risparmiare, noi di Proiezioni di Borsa abbiamo spesso suggerito protocolli d’allenamento super efficaci, come qui. Nessuna scusa dunque: abbiamo tutte le conoscenze utili per cambiare il nostro corpo già da oggi.