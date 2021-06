Questo è il comune italiano dal paesaggio mozzafiato e dal dolce prelibato  

Il periodo estivo è sicuramente il più amato, questa stagione ci permette di staccare la spina e di riposare. Nell’infinita ricerca di dove andare e cosa fare, alcuni di noi preferiscono le località marittime altri invece di montagna.

La scelta è ovviamente personale e dipende anche dal tipo di viaggio che vogliamo affrontare.

In Italia esistono tantissimi luoghi che ci permettono di vivere una vacanza da sogno e alcune volte si ha addirittura l’imbarazzo della scelta. Da nord a sud questa regione è in grado di lasciarci senza parole. Proprio al sud precisamente in Sicilia esiste un comune dal paesaggio mozzafiato e dal dolce prelibato. Scopriamo insieme qual è il comune italiano che racchiude lo stupore per gli occhi e per il palato.

In Sicilia nella provincia di Palermo, per essere precisi vicino al comune di Piana degli Albanesi esiste la riserva naturale orientata alla serre della Pizzuta. Questa non è altro che un sistema di monti di origine carbonatica e si estende dall’altura di Maja e Pelavet fino a Portella Pizzilo.

La cima più alta è quella della Pizzuta, quella che da il nome alla riserva.

La bellezza di questa riserva sta proprio nelle grotte e nei percorsi che questa presenta. La prima grotta che possiamo menzionare è la grotta del Garrone, anche chiamata dei ladroni, con al suo interno dei piccoli laghetti. La seconda grotta, chiamata dello Zubbione è una delle più profonde del territorio siciliano, qui si resta meravigliati dalle suggestive stalagmiti della Saletta delle Conche. Tra gli spettacoli che la natura offre anche la sala dell’Obice con dei bellissimi specchi d’acqua.

Oltre alle grotte è possibile dedicarsi a delle salutari passeggiate nei percorsi consigliati proprio all’interno della riserva. Questi sono sei e quasi tutti con partenza dal paese di Piana degli Albanesi. Sentiero del ladrone, di Norina, della Pizzuta, delle neviere, del Pozzilo e Argomezet sono i nomi dei sentieri percorribili per raggiungere la riserva.

Solo uno, il sentiero del Pozzilo, parte dalla periferia del paese di Altofonte.

Ricordiamo che dal rilievo di Maja e Pelvat domina la famosa Portella della Ginestra.

Non solo una gioia per la vista ma anche per il palato

Se si sceglie di andare in vacanza a Piana degli Albanesi non si può assolutamente rinunciare al dolce. Piana degli Albanesi si rivela non solo una gioia per la vista ma anche per il palato grazie ai cannoli siciliani. Preparati con croccanti cialde e farciti con ricotta locale fresca, questi sono imperdibili.

Senza dubbio questo è il comune italiano dal paesaggio mozzafiato e dal dolce prelibato