Può capitare che ci si senta stanchi, spossati e con frequenti mal di testa senza sapere il reale motivo. Inizialmente si pensa che siano in realtà sintomi di giornate troppo intense e quindi non si presta molta attenzione alla cosa. Si pensa che con un po’ di riposo ristoratore tutto può passare e tornare ad avere le energie necessarie per affrontare le giornate.

In realtà questi possono essere i campanelli di allarme dell’anemia, un disturbo causato dai bassi livelli del sangue e del livello di emoglobina. In articoli precedenti abbiamo indicato i cibi consigliati per chi ne soffre, sicuramente una dieta equilibrata può aiutare a tenere sotto controllo questo disturbo. Poiché esistono varie forme di anemia, consigliamo sempre di riferirsi al proprio medico di fiducia per approfondire e conoscere i sintomi di questa malattia.

In questo articolo, vogliamo comunque indicare una bevanda che può apportare energia e i giusto quantitativo di ferro al nostro organismo.

Questo è il centrifugato salutare per aiutare a prevenire le condizioni di anemia.

Bomba energetica per la salute

Come già detto prima di auto diagnosticare l’anemia è bene consultare il proprio medico di fiducia e fare tutti gli accertamenti del caso. L’anemia è un disturbo che va monitorato e curato con i giusti integratori ma anche adottando una dieta sana. Tra questi ricordiamo che il consumo di carne rossa, pollo, cereali, legumi o frutta secca può apportare all’organismo quelle vitamine e i sali minerali necessari.

In questo articolo indicheremo il centrifugato che è una bomba energetica per la salute. Ci stiamo riferendo alla barbabietola rossa, unita alla mela e alla carota e per chi lo gradisce è possibile aggiungere anche dello zenzero.

Procedimento

All’interno del centrifugato inseriamo una barbabietola già pelata e tagliata, uniamo poi una mela la scelta di questa dipende dal nostro e aggiungiamo la carota. Iniziamo a centrifugare e non appena il composto risulterà omogeneo possiamo aggiungere qualche goccia di succo di limone.

Consigliamo questo centrifugato poiché la barbabietola da sola è in grado di fornire le vitamine e i sali minerali come il calcio, il ferro ed il fosforo necessari per l’organismo.

