Quando arriva il freddo, le persone si dividono in due grandi categorie. Da una parte c’è chi si ricoprirebbe dalla testa ai piedi con mille strati pur di non sentire neanche uno spiffero di freddo. Per queste persone, 3 maglioni, altrettanti strati di magliette, canottiere e calze di diverso materiale e lunghezza non basterebbero comunque.

Dall’altra parte, invece, c’è chi non soffre il freddo, o finge di non soffrirlo, e riduce, quindi, al minimo i capi d’abbigliamento. Le persone, in questo caso, non rinunciano a indumenti leggeri o abiti sottili per mettere in evidenza, nonostante tutto, la propria fisicità.

Per mettere d’accordo tutti, però, esiste un cappotto che potrebbe fare al caso di chiunque. Definirlo semplicemente “cappotto”, in realtà, è davvero riduttivo, visto che si tratta di un vero e proprio pezzo di grande moda. Non a caso, lo indossano già tantissime star del cinema e della televisione, addirittura del calibro di Julia Roberts.

Questo indumento ci farà avvertire subito un caldo molto confortevole, senza farci rinunciare a stile, eleganza e sensualità. Ecco di cosa si tratta.

Questo è il cappotto perfetto a 50 anni o a 30 per scaldarsi senza rinunciare alla propria sensualità

Se cerchiamo un capo d’abbigliamento che resista al passare del tempo e che, difficilmente, passerà di moda, questo cappotto fa al caso nostro. Si tratta del teddy coat.

Questo cappotto sofficissimo continua ad andare di moda, nonostante sia in voga già dal 2013.

Si tratta di un cappotto davvero morbidissimo. È fatto di pelliccia ecologica morbida come quella di un peluche, o di lana. Questo indumento ci avvolgerà come una coperta e, indossandolo, ci sembrerà di essere ancora nel nostro letto.

Ecco la versione perfetta per chi ha 30 o 50 anni

Esistono tante versioni del teddy coat, che si adattano benissimo a qualsiasi età. Oltre alla versione classica, che scende dritta lungo il corpo, è generalmente oversize. In più è possibile trovarlo di tutti i colori e varia soprattutto per la lunghezza.

Teddy coat effetto peluche o pelliccia e di diverse lunghezze

La caratteristica più famosa del teddy è quella di ricordare un peluche. Potrà essere, quindi, di materiale simile ad un peluche, oppure a effetto pelliccia.

Inoltre, possiamo trovare teddy coat lunghi fino alla caviglia o anche più corti, che non arrivano neanche al ginocchio. La vestibilità comoda ma dinamica del teddy è perfetta ad ogni età, perché può diventare più elegante o casual, in base all’abbigliamento indossato.

Infatti, è perfetto da indossare con un completo da lavoro, più elegante e classico. È l’ideale, però, anche abbinato ad un jeans e a un dolcevita, in una versione più spigliata e casual. Ecco perché questo è il cappotto perfetto a 50 anni o a 30 per scaldarsi senza rinunciare alla propria sensualità.

In più, il teddy ci proteggerà perfettamente dal freddo, senza farci apparire trascurati o troppo infagottati.

I teddy più particolari

Con il teddy si potrà anche osare. Oltre al modello classico, è possibile trovare quello con maniche larghe a effetto kimono o quelli in doppiopetto. Inoltre, ricordiamo che l’accessorio ideale per valorizzarlo è questa particolarissima borsa vintage, che sta andando a ruba per questa particolarità.