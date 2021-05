In cucina ci sono vari modi per organizzare gli strumenti e gli ingredienti. Ogni cibo dovrebbe essere conservato secondo determinate regole dettate dalle sue caratteristiche.

Come abbiamo visto in questo articolo per esempio le uova andrebbero sempre tenute nel ripiano intermedio del frigo se vogliamo che mantengano gusto e freschezza.

Ma dobbiamo prestare attenzione soprattutto alla conservazione della frutta e della verdura, tra gli ingredienti più delicati.

Ma nel caso di verdure che hanno bisogno di essere conservate ma che emettono cattivi odori come facciamo?

Oggi vogliamo parlare di quello che è decisamente il migliore metodo per conservare l’aglio a lungo senza che impesti la cucina col suo terribile odore.

Come evitare cattivi odori e parassiti

L’aglio è sicuramente una delle verdure più importanti nella cucina italiana e mediterranea. Questo bulbo della famiglia delle Amaryllidacee ha un gusto e una funzione culinaria che non sono imitabili da nessun altro ingrediente.

Per quanto in molti adorino il profumo e il sapore dell’aglio nel cibo è noto come l’odore della pianta possa non essere sempre piacevole. Il rischio che si corre se la teniamo in casa è che emetta cattivi odori impestando la cucina.

Oggi vogliamo spiegare qual è il metodo migliore per conservare l’agio a lungo protetto dai parassiti senza che emani cattivi odori.

Innanzitutto dobbiamo evitare di conservare gli spicchi in barattoli ermetici perché la naturale traspirazione dell’aglio potrebbe farlo marcire.

Lasciarlo libero però non è nemmeno possibile perché come abbiamo visto potrebbe emettere odori sgradevoli.

Questo è decisamente il migliore metodo per conservare l’aglio a lungo senza che impesti la cucina col suo terribile odore

Il metodo che consigliamo è utilizzare un contenitore in vetro oppure in plastica che sia chiuso ma che presenti delle fessure.

In commercio ci sono dei barattoli apposta in commercio ma se non vogliamo spendere possiamo modificare un barattolo per la marmellata forando il coperchio. Sono sufficienti fori di piccole dimensioni.

In questo modo il nostro aglio sarà protetto dall’umidità e dai parassiti ma potrà traspirare tranquillamente.

In questo modo la nostra cucina sarà al riparo dal cattivo odore e il nostro aglio sarà al sicuro, provare per credere.