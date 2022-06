Questo drink da bere come aperitivo o dopo cena è un’icona da poco riscoperta elegantissima e perfetta per l’estate

Ogni stagione ha le sue bevute. E allo stesso tempo, anche le sue mode. Un po’come avvenuto di recente per il Moscow mule, il cocktail a base di vodka e ginger beer che ha conquistato mezzo Mondo. Sarà stato per la tazza in rame in cui spesso lo abbiamo bevuto a catturare l’occhio, ma anche per la curiosità di assaggiarlo dopo che tanti lo chiedevano.

Esistono poi i cosiddetti evergreen; si tratta di cocktail amatissimi pressoché in qualsiasi epoca. Tra questi si contano di certo il Negroni e l’Americano, ma anche l’iconico drink agitato e non mescolato di James Bond, che è pure facile da realizzare.

Poi ci sono altri drink che sono lentamente scomparsi, ma che per fortuna stanno riemergendo grazie alla curiosità di baristi e clienti. Tra questi dobbiamo ricordare lo Stinger, il cocktail dell’estate riscoperto di recente che potrebbe stregare il palato. Sarà perfetto questo drink da bere come aperitivo o dopo un pasto sostanzioso.

Come prepararlo

Lo Stinger nacque nei primi anni del ‘900 negli Stati Uniti e divenne una vera e propria moda durante gli anni del proibizionismo. Il suo profumo intenso poteva nascondere bene il contenuto alcolico. Si compone infatti essenzialmente di cognac (ma qualcuno utilizza il brandy) e di crema di menta. Prepararlo non è difficile. Potremmo pensarci noi e presentarlo direttamente agli amici invitati a casa. È bene fare molta attenzione ad eseguire correttamente il passaggio della miscelazione per non annacquare troppo il drink.

Tutto ciò che ci serve è una coppa Martini, ghiaccio in quantità, qualche fogliolina di menta, la crema di menta ed il cognac. Come accennato, possiamo impiegare anche il brandy. Infatti, il cognac indica una denominazione geografica tipica, ma anche il brandy deriva dalla lavorazione dell’acquavite. Riempiamo un bicchiere capiente di ghiaccio (in gergo si chiama mixing glass). Versiamo 5 cl (o 1,75 once) di cognac all’interno e aggiungiamo circa 2 cl (o 0,75 once) di crema di menta.

Questo drink da bere come aperitivo o dopo cena è un’icona da poco riscoperta elegantissima e perfetta per l’estate

Utilizziamo un cucchiaio da cocktail per girare a lungo, in modo da miscelare gli ingredienti e di allungarlo leggermente con l’acqua del ghiaccio. Ora prendiamo un colino e versiamo all’interno della coppa. Il drink sarà freddo, ma senza ghiaccio. Per guarnire, possiamo utilizzare 2 foglioline di menta.

Il sapore sarà intenso, ma piacevole e fresco. Una vera goduria per una calda serata d’estate.

