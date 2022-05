Fin da piccoli ci abituiamo a riconoscere i vari sapori del cibo. Col tempo possiamo manifestare delle preferenze. C’è chi preferisce piatti salati e chi ama abbondare con l’aceto quando prepara le insalate. Ci sono persone, poi, che mangiano solo cioccolato al latte e altre che preferiscono quello fondente. Di solito, però, i dolci mettono d’accordo un po’ tutti a qualsiasi età. La tradizione italiana vanta tante ricette golose. Quando si entra in pasticceria, quindi, si rimane un po’ incantati e dubbiosi sulla scelta del dolce da comprare.

Cannoli, cassate, pasticciotti, torroni, sbrisolona e così via fanno parte della nostra cultura culinaria e sono un patrimonio da difendere e tramandare. Oltre alla tradizione, a volte si creano delle sperimentazioni ben riuscite. Inoltre, a casa in molti si cimentano nel cucinare torte e biscotti di vario tipo. Di solito si usa il forno per la cottura. Se si ha fretta, però, alcune ricette ci possono tornare utili. Ci sono, infatti, molti dolci al cucchiaio squisiti, pensiamo al classico tiramisù o ai dessert al bicchiere.

Questo dolce semplice e veloce non è il tiramisù e si prepara con 4 ingredienti senza forno

Se abbiamo voglia di dolce e non desideriamo accendere il forno, ecco cosa occorre per una ricetta golosa:

350 g di biscotti secchi;

60 g di cocco grattugiato;

100 ml di latte;

200 g di crema alle nocciole.

Prima di tutto bisognerà tritare finemente i biscotti. Possiamo farci aiutare da un mixer, un frullatore a immersione oppure potremmo inserire i biscotti secchi in una busta per congelare gli alimenti. Poi con l’aiuto di un mattarello o un bicchiere, procederemo a sminuzzarli. Versare il trito in una ciotola e unirvi il cocco grattugiato. Adesso sciogliere la crema di nocciole a bagnomaria e poi unirla ai biscotti insieme a 50 ml di latte. Mescolare bene il tutto e poi aggiungevi a poco a poco il latte rimasto.

Preparare a questo punto la teglia. Se ne abbiamo una tonda, magari di vetro, sarebbe meglio, altrimenti andrà bene qualsiasi altro formato. Prendere la pellicola trasparente, foderare lo stampo e versare il composto, facendo attenzione a livellarlo bene. Allo scopo può servirci un bicchiere. Sistemare il nostro dolce in frigo e consumarlo dopo almeno 2 ore.

Questo dolce semplice e veloce sarà ancora più goloso se lo accompagneremo con dei ciuffetti di panna. Un’altra idea è quella di decorarlo con del cocco, magari appoggiando sulla superficie uno stencil.

