Riuscire a preparare tutto quanto in tempo per le feste non è sempre un’impresa facile. Infatti, tra la creazione delle portate per il pasto e la scelta degli invitati è facile perdere qualcosa per strada. Capita così di arrivare ad un’ora dall’evento ad accorgersi di essersi dimenticati di preparare il dolce. Proprio per evitare ai nostri Lettori queste brutte figure, oggi andremo a scoprire una ricetta tanto veloce da preparare quanto deliziosa. Scopriamo allora subito perché questo dolce salva feste è perfetto se si è ancora indecisi su cosa mangiare all’Immacolata. Scopriamo subito di cosa si tratta.

La lista degli ingredienti da comprare

600 grammi di farina 00;

680 grammi di miele;

olio di arachidi quanto basta;

acqua frizzante 800 grammi;

scorza di 2 limoni;

limoncello quanto basta;

scorza di 3 arance;

lievito di birra quanto basta.

Questo dolce salva feste è perfetto se si è ancora indecisi su cosa mangiare all’Immacolata

Iniziamo a vedere come preparare questi bocconcini per questa festività. Per prima cosa prendere quindi i limoni e ricavarne la scorza. Infatti tutti fanno un grosso errore a buttarla, questa buccia infatti è un pozzo di vitamina C e potrebbe contrastare il cancro. Fare lo stesso con le arance. Dotarsi ora di una ciotola capiente versarci all’interno il corrispettivo di lievito necessario alla quantità di farina che si intende utilizzare. Aggiungerci ora 90 grammi di miele e mischiare con un cucchiaio. In seguito versare all’interno della ciotola gli 800 grammi di acqua frizzante. Con attenzione ora dotarsi di un setaccio e spolverare la farina sopra il composto appena formatasi nella ciotola. Con l’ausilio delle fruste elettriche lavorare il composto fino ad ottenere un impasto uniforme. Lasciare a riposare l’impasto per almeno 20 minuti.

Nel frattempo, prendere una pentola versarvi la necessaria quantità di olio, abbiamo scelto quello di arachidi, e far riscaldare fino al punto giusto. Dotarsi ora di un cucchiaio, prelevare dalla ciotola l’impasto necessario per una una frittella e versarlo nell’olio bollente. Lasciar dorare il tutto. Rimuovere, eliminare gli eccessi d’olio e mettere da parte. Una volta preparate le frittelle è necessario passare alla glassa.

Prendere quindi una padella capiente versare il miele rimasto con le scorze di arancia e limone. Scaldare il miele fino a quando non si vedrà formare della schiuma. Spegnere la fiamma, eliminare le bucce e lasciare raffreddare per due minuti versarvi la dose di limoncello desiderata. Prendere ora le frittelle e glassare da entrambi i lati con l’ingrediente appena preparato. Dotarsi ora di un vassoio disporre il dessert.

