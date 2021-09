Cosa mangiare quando si ha voglia di dolce ma non si vuole eccedere con le calorie e con i grassi?

É questo il dilemma! Inutile nasconderlo, anche dopo un pranzo abbondante o una cena eccessivamente ricca, ci sarà sempre, nel nostro stomaco, un piccolo spazietto da dedicare al dolce.

E no, non è solo per ingordigia, come molti potrebbero pensare! Secondo molti ricercatori, infatti, la cosiddetta “sazietà sensoriale” del nostro corpo c’imporrebbe di non mangiare continuamente gli stessi cibi.

Dunque, alla vista di un piatto differente, soprattutto dopo una breve pausa, tipica del fine pasto, il nostro organismo sarebbe più propenso ad assaggiare la nuova pietanza.

D’altronde, come resistere ad una profumatissima torta al limone che si prepara in 5 minuti e non ha bisogno del forno?

E come dire di no alla morbidissima torta alle mele della nonna?

Impossibile, infine, non assaggiare le praline di cioccolato al rum, facili e veloci da preparare.

Questo dolce godurioso si prepara in 5 minuti e non ha uova, latte e neanche zuccheri aggiunti

La verità è che di ricette è pieno il Mondo e possiamo davvero sbizzarrirci in cucina. Bisognerà munirsi solo un po’ di pazienza e quel pizzico di passione che basta per rendere ogni piatto un vero viaggio sensoriale attraverso i sapori.

Un’avventura possibile anche la ricetta che stiamo per presentare questa sera. Semplice e leggero, questo dolce godurioso si prepara in 5 minuti e non ha uova, latte e neanche zuccheri aggiunti.

Caratterizzato da una preparazione davvero basilare, questo dolce al cucchiaio si presenta non solo senza uova, latte e zuccheri aggiunti ma anche senza glutine e burro. Insomma, una vera prelibatezza ricca di gusto e povera di ingredienti.

Di seguito, tutto l’occorrente per un budino al cioccolato pronto in un lampo.

Ingredienti

500 g di latte di mandorla;

30 g di amido di mais;

20 g di cacao;

40 g di eritritolo;

cioccolato fondente a scaglie q.b.

Procedimento

Per realizzare questo dessert bisognerà far scaldare in un pentolino il latte di mandorla e spegnere il fuoco prima di portare a bollore.

Intanto, in una ciotola inserire l’amido di mais setacciato e il cacao. A questo punto, aggiungere l’eritritolo, che altro non è che un edulcorante naturale al 100 % estratto dal mais. Mescolare e versare il latte. Subito dopo, versare tutto nel pentolino e far cuocere a fiamma moderata. Mescolare continuamente fino a formare una consistenza cremosa. Trasferire il budino in una ciotola e lasciare raffreddare. Una volta raffreddato far riposare in frigo. Prima di servire, far sciogliere le scaglie di cioccolato in un pentolino a bagnomaria e versarle sul budino per un effetto ancora più goloso.