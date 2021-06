Questo dolce è perfetto per rinfrescare le sere d’estate. È l’alternativa perfetta per chi vuole godersi un dolce senza avvertire quel senso di pesantezza tipico dei dolci più “pasticciati”.

Si tratta di una vera prelibatezza. È davvero facilissimo da preparare, e ci vorranno solo 5 ingredienti. Prepareremo un dolce facile, senza troppa fatica e senza perdere troppo tempo. Si tratta di una sorta di semifreddo, gustoso e rigenerante. La nostra ricetta prevede le fragole, ma qualsiasi frutto andrà bene.

Questo dolce freschissimo alle fragole da fare in 5 minuti a casa ci svolterà l’estate e ci chiederemo perché non l’abbiamo scoperto prima. Scopriamolo subito.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 250 grammi di fragole;

b) 125 grammi di yogurt bianco ;

c) 80 grammi di zucchero;

d) un cucchiaio di succo di limone ;

e) 300 grammi di panna fredda liquida.

Procedimento

Laviamo le nostre fragole e tagliamole in pezzi piccoli. Quindi versiamole in un pentolino, e aggiungiamo lo zucchero e il limone. Iniziamo a cuocere a fuoco lento. Mescoliamo bene gli ingredienti. Poi schiacciamo il tutto con una forchetta, e continuiamo a mescolare, il tutto per 2-3 minuti.

Al termine del tempo, versiamo il composto in un contenitore. Facciamo raffreddare in freezer per circa 30 minuti.

A parte prendiamo una ciotola. Versiamo la panna e iniziamo a montarla, aiutandoci con delle fruste elettriche. Continuiamo a lavorare la panna, finché non sarà montata. Capiremo di poterci fermare quando sarà abbastanza densa e compatta.

A questo punto, aggiungiamo lo yogurt. Mescoliamo con una spatola, molto delicatamente. Questa fase è molto importante, per la resa finale della panna.

Aggiungiamo la salsa di fragole e continuiamo ad amalgamare. Quando il composto sarà omogeneo, prenderemo uno stampo lungo. Quello del plumcake andrà benissimo. Foderiamo con della pellicola trasparente e versiamo il tutto nello stampo. Livelliamo bene con la spatola.

Il dolce è quasi pronto. Ora andrà tenuto nel congelatore per 6-7 ore. Quando sarà compatto, potremo tirarlo fuori.

Tagliamolo a fette e decoriamolo con qualche fettina di menta. Questo aumenterà ancora di più la sensazione di freschezza.

