L’autunno è alle porte con il suo clima fresco e con qualche brutta sorpresa come la pioggia. Ma niente paura, si può far fronte alla tristezza con una torta buonissima e super profumata. Stare in casa non è mai stato così divertente e dolce come quando si deve infornare qualcosa.

Basta mettere mano alla bilancia e al misurino, prendere un tagliere ed un coltello e siamo pronti. Questo dolce fatto con due gustosissimi alimenti di stagione è perfetto per i piovosi pomeriggi autunnali.

Si tratta della torta noci, pere e cioccolato. La ricetta è semplice e veloce e soprattutto usa due ingredienti di eccezione per la stagione autunnale: le noci e le pere. Per non parlare del tocco finale golosissimo dato dal cacao, e vedremo in che forma. L’idea è azzeccata anche per la prima colazione, magari accompagnata da una bella tazza di caffè latte fumante o per una merenda deliziosa assieme ad una tazza di tè. La consistenza sarà umida e morbida.

Vediamo quindi gli ingredienti:

4 pere (varietà autunnali Kaiser, Abate, Concorde, Conference)

300 gr di farina

200 gr di zucchero setacciato

3 uova

Noci q.b.

125 gr di gocce di cioccolato

120 ml di latte

120 ml di olio di semi (oppure 100 gr di burro)

1 limone

1 bustina di lievito.

Le pere autunnali sono perfette per questo dolce

Allora prima di tutto dobbiamo rifornirci di un tipo di pera particolare per questo dolce. In autunno maturano numerose varietà di pere. La pera Conference è negli scaffali già da inizio settembre, così come la Kaiser. Le Abate Fétel le troviamo nella prima decade di settembre e le Concorde alla fine del mese.

A questo punto dobbiamo tagliarne due a fettine sottili che ci serviranno per la base e le altre due in bocconcini piccoli. Nella ciotola aggiungere il succo di limone per evitare la rapida ossidazione del frutto.

Questo dolce fatto con due gustosissimi alimenti di stagione è perfetto per i piovosi pomeriggi autunnali

Intanto accendiamo il formo a 180°. Successivamente sbattere le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un composto tipo spuma. Aggiungere i 120 ml di latte e di olio di semi (se preferiamo il burro scioglierlo prima a bagnomaria). Setacciare lievito e farina, in modo da evitare grumi.

Aggiungerli al composto e continuare a sbattere con la frutta senza esagerare. Usare delle noci fresche ed evitare di prendere quelle nelle bustine che fanno assumere a questo frutto autunnale un sapore più acido. L’alto contenuto di fosforo e calcio, e di grassi insaturi quindi buoni, le rende un alimento ottimo per la salute del nostro corpo.

A questo punto vanno unite all’impasto che si è creato, insieme alle pere a cubetti. Aggiungere anche le gocce di cioccolato che daranno un sapore esplosivo al nostro dolce.

Nel frattempo imburriamo e infariniamo una teglia rotonda. Il diametro deve essere di 20 o 26 cm a seconda di quanto vogliamo alta la nostra torta. Versare il composto nella teglia e successivamente decorare con le sottili fettine di pera. Aggiungere altre noci sulla superficie.

Cuocere per 50 minuti. Aggiungere zucchero a velo per decorare e rendere ancora più squisito il nostro capolavoro.