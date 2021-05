Lo shopping e la cucina ci danno sempre grosse soddisfazioni. Ma di certo non avremmo mai immaginato fossero così collegati tra di loro.

Amiamo comprare numerosi accessori per essere sempre al passo con i tempi. Seguiamo la moda del momento e non manchiamo mai di toglierci qualche sfizio.

Un po’ come con la cucina: vogliamo sempre provare i migliori ristoranti e cerchiamo di assaporare piatti unici ed inimitabili.

Sembrerà incredibile ma, grazie ad un semplice ingrediente usato in cucina, potremmo prenderci cura di uno degli accessori più usati di sempre. La sempre classica ed elegante borsa di pelle.

Scopriamo insieme come.

Questo delizioso ingrediente usato in cucina ci permetterà di dare nuova vita alla nostra borsa preferita senza doverla più buttare

A tutti noi sarà capitato di ritrovare nell’armadio una borsa in pelle a cui siamo affezionati. Magari perché un ricordo della nostra mamma o perché nostra ed usata in svariate occasioni.

Siamo quasi tentati di buttarla e di acquistare un nuovo modello. Però, ci torna in mente che il vintage sta ormai spopolando e vogliamo anche noi essere al passo con i tempi.

Come fare allora per darle nuova vita? Serve davvero una magia per farla tornare al suo antico quanto unico splendore?

Non preoccupiamoci, ci servirà un unico ingrediente: del semplicissimo latte.

Ci stupirà sapere che questo delizioso ingrediente usato in cucina ci permetterà di dare nuova vita alla nostra borsa preferita senza doverla più buttare. Infatti, dovremo solo prendere uno strofinaccio morbido, possibilmente incolore, immergerlo delicatamente nel latte freddo e passarlo sulla macchia interessata. Resteremo sbalorditi dal risultato: la borsa tornerà come nuova.

Inoltre, questo semplice procedimento è utilissimo anche per rimuovere l’eventuale pulviscolo depositatosi sulla nostra borsa. Dovremo semplicemente passare il nostro strofinaccio umido su tutta la superficie della borsa.

La nostra borsa sarà perfetta come appena uscita dalla migliore boutique.

Possiamo trovare un valido alleato anche nel nostro bagno

Quando ritroviamo uno dei nostri accessori preferiti molto usato ma comunque senza macchie, possiamo ricorrere ad un altro prodotto di uso quotidiano.

Per far rinascere la nostra borsa ci basterà utilizzare il latte detergente che utilizziamo per la nostra skin care.

Con l’aiuto di un po’ di cotone passeremo il prodotto su tutta la pelle della borsa e questo contribuirà a lucidarla al meglio donandole una nuova brillantezza.

Le nostre amiche impazziranno per la nostra borsa che crederanno nuova di negozio.

Consigliamo anche a loro la lettura di questo articolo: non finiranno mai di ringraziarci per questo prezioso consiglio!

